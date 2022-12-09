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Держдеп США порівняв дії російських окупантів з тактикою ІДІЛ

Альона Боженко
glavcom.ua
Держдеп США порівняв дії російських окупантів з тактикою ІДІЛ
Держдепартамент США заявия, що дії росіян нагадують тактику ІДІЛ
фото ілюстративне

Держдеп США вважає, що використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ

Мінування російськими військовими цивільних будинків, дитячих іграшок і тіл вбитих нагадує тактику бойовиків ІДІЛ. Про це заявив представник Держдепартаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре, передає «Голос Америки».

За його словами, на наявність мін потрібно перевірити понад 160 тис. кв. км території України.

«Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок», – заявив Тірре.

Представник Держдепартаменту США зазначив, що розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів з часів Другої світової війни. Наразі команд для розмінування в Україні недостатньо, тож США планують посилити допомогу із підготовкою саперів та надати додаткове обладнання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заяви, що російські терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Зокрема закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Наразі в Україні заміновано понад 170 тис. квадратних кілометрів території.

Теги: США міни окупанти ІДІЛ розмінування президент

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