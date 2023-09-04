Один із найбільших банків США згортає мережу своїх банкоматів у РФ
Клієнтам рекомендують здійснювати більшість операцій у мобільному банку
Російська «дочка» одного з найбільших банків США Citigroup Inc згорне діяльність своїх банкоматів у Росії. Про це йдеться у заяві російської філії банку.
«Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування в банкоматах Citibank. Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року», – йдеться в повідомленні.
Клієнтам рекомендують здійснювати більшість операцій у мобільному банку.
Нагадаємо, що Citigroup Inc наприкінці минулого літа заявила про закриття підрозділу в РФ. Пізніше російський банк «Уралсиб» викупив Citibank. Citigroup тоді заявила, що ця угода стала частиною плану Citi зі скорочення операцій і присутності в Росії.
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