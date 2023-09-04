Один із найбільших банків США згортає мережу своїх банкоматів у РФ

Клієнтам рекомендують здійснювати більшість операцій у мобільному банку

Російська «дочка» одного з найбільших банків США Citigroup Inc згорне діяльність своїх банкоматів у Росії. Про це йдеться у заяві російської філії банку.

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«Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування в банкоматах Citibank. Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Клієнтам рекомендують здійснювати більшість операцій у мобільному банку.

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Citibank – найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів.

Нагадаємо, що Citigroup Inc наприкінці минулого літа заявила про закриття підрозділу в РФ. Пізніше російський банк «Уралсиб» викупив Citibank. Citigroup тоді заявила, що ця угода стала частиною плану Citi зі скорочення операцій і присутності в Росії.