Один із найбільших банків США згортає мережу своїх банкоматів у РФ

Російська «дочка» одного з найбільших банків США Citigroup Inc згорне діяльність своїх банкоматів у Росії. Про це йдеться у заяві російської філії банку.

«Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування в банкоматах Citibank. Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Клієнтам рекомендують здійснювати більшість операцій у мобільному банку.

Citibank – найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів.