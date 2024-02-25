Найбільше в історії оновлення IOS для Apple. Чого чекати користувачам iPhone?

Apple чекає найбільше в історії оновлення IOS 18

Прийдешнє оновлення операційної системи IOS від Apple викликає особливий інтерес серед користувачів. У самій компанії його називають найбільшим в історії. Уже в червні цього року Apple презентуватиме усі деталі оновлення, проте вже зараз стали відомі деякі «фішки», які отримає IOS 18. Про це – у матеріалі «Главкома».

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Одним з ключових нововведень буде повне перетворення голосового асистента Siri у віртуального помічника з використанням найновітніших технологій штучного інтелекту. Головна ціль, як повідомляє Apple, допомогти користувачам автоматизувати складні багатоетапні завдання за допомогою голосових команд. Наприклад, Siri‌ зможе зробити щось на кшталт зйомки серії з п’яти фотографій, перетворити їх на GIF і надіслати другові, все як одна дія – пише MacRumors.

«Компанії потрібно трохи надолужити конкурентів, серед яких є Microsoft Corp. та Google. Apple здебільшого залишалася осторонь, коли минулого року ChatGPT від OpenAI злетів, як ракета», пише оглядач індустрії споживчих технологій Марк Гурман для Bloomberg. За його словами, за весь час свого розвитку максимум, що зробила Apple у сфері штучного інтелекту – це вдосконалила систему автовиправлення в iOS 17. Натомість генеральний директор Apple Тім Кук запевняє, що Apple роками працює над генеративною технологією штучного інтелекту (ШІ) і результат цієї роботи невдовзі постане перед користувачами, хоч і визнає, що керівництво Apple застало зненацька поширення в індустрії лихоманки штучного інтелекту. «З кінця минулого року ми намагаємося надолужити втрачений час», – визнає Кук «проколи» компанії.

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Більше деталей прийдешнього великого оновлення компанія вперше представить вже за три місяці на щорічній конференції Worldwide Developers Conference (WWDC). До осені тестуватиметься бета-версія IOS 18, а публічний реліз очікується у вересні 2024 року.

Перетворення голосового помічника Siri

Найбільші зміни стосуються переважно штучного інтелекту. Так, буде вдосконалена версія Siri, яка використовуватиме штучний інтелект для кращої взаємодії з іншими додатками, швидшого розпізнавання голосу та ефективнішого виконання завдань. Зокрема, оновлена Siri, крім вже існуючої можливості написання повідомлень, зможе допомагати й у роботі. Вдосконалення також охопить відповіді як у самому голосовому помічнику, так і у «Повідомленнях», надаючи більш точні та осмислені відповіді.

Дослідники штучного інтелекту Apple повідомили, що їм вдалося домогтися значного прориву в розгортанні Великої мовної моделі (LLM) – системи штучного інтелекту, які використовують величезні обсяги даних і складні алгоритми для розуміння, інтерпретації та створення людської мови та тексту – на iPhone та інших пристроях Apple з обмеженим обсягом пам'яті завдяки винаходу інноваційної технології флеш-пам'яті.

Вочевидь, Apple планує використовувати моделі LLM, щоб повністю оновити Siri та перетворити її на «найкращого віртуального помічника». LLM є великим конкурентом таких чат-ботів, як ChatGPT і Claude, які зазвичай потребують величезної кількості вільної пам'яті для роботи, у той час як дослідники Apple вирішили цю проблему та створили нову технологію, що застосовує флеш-пам'ять (таку саму, як для зберігання застосунків і фотографій) для зберігання даних, які використовує штучний інтелект під час роботи.

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Підтримка обміну повідомленнями RCS

Технологія RCS (Rich Communication Services) є модернізацією стандартних текстових повідомлень SMS і MMS, яка підтримується GSM Association (торгова організація, яка представляє інтереси операторів мобільного зв'язку по всьому світу). Вона додасть багато можливостей в iMessage (технологія та служба обміну повідомленнями, розроблена Apple) у листуванні між користувачами iPhone та Android. Після впровадження цієї можливості користувачі Apple зможуть надсилати текстові повідомлення користувачам Android через Wi-Fi, а не лише через стільникові мережі.

Також зможуть надсилати більші мультимедійні файли, легше керувати груповими чатами та визначати, чи отримані та прочитані повідомлення абонентом. Сьогодні, коли користувачі iPhone пишуть повідомлення іншому користувачу Apple, то знають, що дизайн «бульбашок» повідомлень у чаті відображається синім кольором.

Натомість коли користувачі iPhone контактують з користувачами Android, дизайн таких повідомлень має «старіший», зелений колір. Усі можливі функції вже доступні між користувачами iPhone через iMessage та в програмах для листування сторонніх розробників, таких як WhatsApp і Telegram. Про це пише MacRumors.

Раніше компанія Apple повністю відмовилася від застосунків сторонніх розробників, які дозволяли пристроям Android використовувати службу iMessage для спілкування з користувачами iPhone через великі ризики для безпеки та конфіденційності користувачів.

Нові функції у вбудованих застосунках

Apple Music. Інтеграція зі штучним інтелектом дозволить автоматично створювати плейлисти на основі настрою користувача, аналізуючи його бібліотеку, смаки та прослуховування. Такий підхід, подібний до алгоритму Spotify, який створює щоденні плейлисти із треків, які підбираються для кожного користувача залежно від музичних звичок та вподобань у конкретний день. Цей алгоритм видаватиме добірку композицій зі схожим настроєм та кожен перелік має свою унікальну назву й обкладинку.

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iWork в iOS 18 отримає розширені можливості, які дозволять платформі аналізувати ваші потреби та контекст, щоб надати оптимальний шаблон, стиль, формат і зміст для вашого документа чи презентації. Наприклад, при створенні резюме, iWork може пропонувати вам шаблон, враховуючи вашу професію, а також надавати поради, приклади та перевірку орфографії та граматики. Крім цього, платформа може автоматично генерувати текст, графіку, зображення та інші елементи, базуючись на вказаних користувачем параметрах.

Xcode, що є робочим простором для творення додатків, також отримає інтеграцію зі штучним інтелектом, що спростить написання та інтеграцію програм. Xcode буде надавати оптимальні шаблони та поради для розробки застосунків, а також генерувати код та інші елементи, враховуючи вхідні дані та параметри.

Оновлення IOS 18 буде, можливо, завантажити на усі нові моделі iPhone, починаючи з iPhone 11. Чи матимуть таку можливість iPhone XR, XS та XS Max – досі актуальне питання, але з великою ймовірністю – ні, адже у 2024 році вони досягнуть завершення п'ятирічного циклу оновлень, що дає Apple можливість припинити підтримку останнього оновлення для цих пристроїв.

Наразі світ очікує на оновлення нинішньої версії IOS 17.4, що буде доступно вже в березні цього року та має стати справжнім випробування для Apple через позицію Антимонопольного органу Європейського Союзу щодо нового Закону про цифрові ринки, наголошують оглядачі Bloomberg.

Річ у тому, що Комісія ЄС вимагає від компанії Apple позбавитися своєї закритості, яка полягала у неможливості встановити, наприклад, зовнішні застосунки, щоб урівняти всіх великих гравців цифрового ринку та обмежити їх можливості впливати на нього.

Закон про цифрові ринки (The Digital Markets Act (DMA)) спрямований на те, аби ця сфера залишалася «відкритою та конкурентоспроможною». Закон вимагає: дозволяти користувачам легко видаляти попередньо встановлені програми або змінювати параметри за замовчуванням в операційних системах, віртуальних помічниках і веб-браузерах;

дозволяти компаніям, які використовують платформу (до прикладу, Apple), просувати зовнішні пропозиції та укладати контракти з клієнтами за межами платформи;

дозволяти користувачам встановлювати сторонні додатки або магазини додатків, які використовують або взаємодіють з операційною системою. У разі недотримання вимог, компанія отримає штраф у розмірі до 10% від загального світового річного обороту або до 20% у разі повторних порушень. У разі необхідності та у крайньому разі можуть бути застосовані нефінансові засоби правового захисту. Вони можуть включати поведінкові та структурні заходи, наприклад, відчуження (частин) бізнесу.

Коментуючи прийдешні зміни, глава антимонопольного органу ЄС Маргрете Вестагер заявила, що головне питання для Apple полягатиме у тому, чи буде готова компанія слідувати новим правилам ЄС про цифрові ринки, чи вирішить їх обійти.

Закон прагне врегулювати питання, що пов’язані із конкуренцією на цифровому ринку, а це може внести великі зміни у політиці компанії Apple. Бо тепер Apple муситиме визначитися, чи дозволити клієнтам завантажувати програмне забезпечення за межами App Store, чи дозволити використовувати альтернативні платіжні системи за межами того переліку, який пропонує Apple та вибирати новий веб-браузер за замовчуванням. Наразі відповідей на ці питання немає.

Раніше Apple оскаржувала нові правила Закону ЄС та подавала апеляції, пише Bloomberg. Проте за будь-якого розвитку подій щодо апеляції Apple буде зобов’язана дотримуватися нових європейських правил, які почнуть діяти з 6 березня цього року.

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Очікування від нового iOS 18 досить високі серед експертів. З одного боку, обіцяне значне розширення функціонала та впровадження найновітнішого штучного інтелекту зацікавили шанувальників бренду, з іншого боку, існують певні побоювання серед користувачів щодо того, чи не призведуть оновлення до виникнення нових помилок у роботі операційної системи, на що були скарги після встановлення iOS 17. Усі помилки досі не усунуто, а власники iPhone шукають способи їх виправлення самостійно.

Окрім того, нікуди не зникла давня проблема смартфонів Apple, а саме перегрівання і швидка розрядка батареї. Чи передбачатиме грандіозне оновлення усунення цих вад, це питання досі без відповіді.

Єлизавета Шеремет, для «Главкома»