Одна з криптобірж випадково роздала біткоїни на $44 млрд

6 лютого курс біткоїна на Bithumb короткочасно впав на 17%, до $55,4 тис.

Біржа вибачилася за помилку та повернула 99,7% помилково розподілених коштів

Південнокорейська криптовалютна біржа Bithumb помилково перерахувала клієнтам біткоїни на десятки мільярдів доларів. Інцидент спричинив різкі коливання курсу. Нині біржа повернула майже всі кошти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Bithumb 6 лютого випадково розподілила понад 620 тисяч біткоїнів загальною вартістю близько $44 млрд. За даними компанії, це сталося замість запланованих невеликих грошових винагород у межах промоакції.

Умови акції передбачали, що користувачі отримають щонайменше 2000 корейських вон, або близько $1,37. Однак окремі переможці отримали не менше ніж 2000 біткоїнів кожен.

Біржа вибачилася за помилку та заявила, що змогла повернути 99,7% помилково розподілених коштів. Торгівлю та виведення активів для 695 постраждалих клієнтів обмежили протягом 35 хвилин після інциденту.

«Ми хотіли б чітко заявити, що цей інцидент не пов’язаний із зовнішнім хакерством чи порушеннями безпеки, і немає жодних проблем із безпекою системи чи управлінням активами клієнтів», – наголосили в Bithumb.

Після цього інциденту 6 лютого курс біткоїна на Bithumb короткочасно впав на 17%, до 81,1 млн вон ($55,4 тис.). Згодом ціна відновилася і востаннє торгувалася на рівні 104,5 млн вон ($71,4 тис.).

Варто зазначити, що Bithumb – другий за величиною гравець на крипторинку Південної Кореї. Лідером ринку залишається біржа Upbit.

Нагадаємо, загальна ринкова вартість криптовалют з 29 січня знизилася на $467,6 млрд. У вівторок, 3 лютого, біткойн впав до найнижчого рівня з моменту переобрання президента США Дональда Трампа на початку листопада 2024 року і приходу до влади адміністрації, більш прихильної до криптовалют.

До слова, криптовалютна біржа Binance 29 грудня 2025 року зупинила виведення коштів на банківські картки користувачів з України, які раніше користувалися послугами Bifinity.