Компанія Gunvor відмовилася купувати міжнародні активи «Лукойла»

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Компанія Gunvor відмовилася купувати міжнародні активи «Лукойла»
Gunvor назвав обвинувачення США «докорінно помилковими»
Компанія, яку США назвали «маріонеткою Кремля», відмовилася укладати угоду

Швейцарський нафтотрейдер Gunvor відмовився від купівлі міжнародних активів російського нафтового гіганта «Лукойл». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gunvor Group.

Раніше Міністерство фінансів США назвало Gunvor «маріонеткою Кремля» та дала зрозуміти, що угода не буде схвалена. «Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, кремлівська маріонетка Gunvor ніколи не отримає ліцензію на отримання прибутку», – йдеться в заяві Мінфіну США.

Gunvor назвав обвинувачення США «докорінно помилковими», однак компанія підтвердила відкликання пропозиції. Раніше повідомлялося, що США перевіряють компанію Gunvor щодо зв’язків із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

Згодом стало відомо, що російський нафтовий гігант заявив про намір продати свої міжнародні активи після запровадження США санкцій проти нього та його дочірніх структур. «Лукойл» погодився продати свої міжнародні активи енергетичній трейдинговій компанії Gunvor Group. Серед її засновників – олігарх та соратник диктатора Володимира Путіна.

