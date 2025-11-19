Головна Світ Економіка
США ввели санкції проти низки російських компаній

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: reuters

Під санкції потрапили активи вказаних компаній та осіб, які перебувають під юрисдикцією США

Сьогодні, 19 листопада, США запровадили санкції проти кількох російських IT-компаній та окремих громадян РФ, яких підозрюють у причетності до кібератак. Під обмеження також потрапили деякі IT-фірми з інших країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Підставою для введення нових обмежень проти російських компаній та пов'язаних із ними осіб та організацій стали «регуляційні дії щодо санкцій, пов'язаних з Україною та Росією» та закон Caatsa. 

Під санкції потрапили активи вказаних компаній та осіб, які перебувають під юрисдикцією США. Будь-які транзакції зі вказаними суб'єктами заборонені під загрозою вторинних санкцій. Такі компанії потрапили під обмеження: Media land, llc (Росія); Ml.cloud, dc (Росія); Kirishi llc (Росія); Media land technology llc (Росія); Datavice mchj (Узбекистан); Hypercore ltd (Велика Британія); Smart digital ideas doo cyber4 (Сербія).

Окрім цього, під обмеження потрапила низка громадян РФ, пов'язаних із цими компаніями:

  • Максим Макаров;
  • Юлія Панкова;
  • Олександр Волосовик (більш відомий, як Ohyeahhellno);
  • Ілля Закіров;
  • Кирило Затолокін (більш відомий, як downlow).

До слова, через наближення американських санкцій, які мають набути чинності наступного місяця, ПАТ «Лукойл» прискорило продаж своїх міжнародних активів. Серед компаній, які виявили зацікавленість у придбанні різних частин цього розгалуженого бізнесу, – нафтогазові гіганти Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc), а також американський інвестиційний фонд Carlyle Group.

Як відомо, американська нафтова корпорація Chevron вивчає можливість придбання низки закордонних активів, що належать російській нафтовій компанії «Лукойл», яка перебуває під санкціями. Про це Reuters повідомили п'ятеро обізнаних джерел.

Теги: санкції росія США

