Британія пом'якшила санкції щодо «Лукойла»

Дозвіл стосується дочірніх компаній «Лукойла»

Управління з виконання фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) видало генеральну ліцензію, що дозволяє продовження бізнес-операцій з компанією «Лукойл» та її дочірніми структурами. Про це йдеться у повідомленні регулятора, передає «Главком».

Ліцензія надає можливість здійснювати операції з Lukoil International та іншими підконтрольними компаніями, якщо ці компанії не перебувають під санкціями Британії.

Згідно з умовами ліцензії, дозволяється виконання платежів за новими або чинними контрактами, а також здійснення виплат за відповідними зобов'язаннями. Також дозволено надавати та отримувати економічні ресурси від цих компаній.

Однак, якщо «Лукойл» або дочірня структура мають доступ до коштів, але підпадають під санкції, ці кошти можна перераховувати лише на «заморожений» рахунок або до моменту, коли компанія вийде з-під контролю ПАТ «Лукойл».

Ліцензія не дозволяє порушувати інші положення британських санкцій щодо Росії, за винятком випадків, чітко передбачених у ліцензії або інших дозволах OFSI.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

Згодом стало відомо, що російський нафтовий гігант заявив про намір продати свої міжнародні активи після запровадження США санкцій проти нього та його дочірніх структур. «Лукойл» погодився продати свої міжнародні активи енергетичній трейдинговій компанії Gunvor Group. Серед її засновників – олігарх та соратник диктатора Володимира Путіна.