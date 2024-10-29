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Отруєння Скрипалів «Новачком»: стали відомі нові подробиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Отруєння Скрипалів «Новачком»: стали відомі нові подробиці
На кадрі з камери відеоспостереження видно, як Сергій Скрипаль ділиться із хлопчиком хлібом, щоб той міг нагодувати качок
скриншот відео

Учасники слухань мають з'ясувати зв'язок між смертю Дон Стерджес і спробою вбивства Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у березні 2018 року

Хлопчик, який контактував зі Сергієм Скрипалем у день отруєння, невдовзі теж почувався погано. На слуханнях про смерть ще однієї отруєної «Новачком» Дон Стерджес розповіли нові подробиці. Про це повідомляє ВВС.

У понеділок учасникам слухань були продемонстровані кадри з камери відеоспостереження, на яких Сергій Скрипаль спілкується з хлопчиком та дає йому хліб, щоб той міг нагодувати качок у Солсбері.

Пізніше цього хлопчика та ще двох людей розшукали під час розслідування та з'ясували, що він погано почував себе ще кілька днів після зустрічі зі Скрипалем.

Основною метою слухань залишається смерть Дон Стерджес, яка померла після того, як вона розпорошила на себе значну кількість отруйної речовини, що опинилась у флаконі для парфумів. Її партнер Чарльз Роулі знайшов флакон з рідиною, яку він прийняв за парфуми, в коробці з речами, зібраними для благодійної мети неподалік Солсбері, і подарував його Стерджес.

Після контакту з «Новачком», який опинився на флаконі парфумів Чарльз та Дон серйозно захворіли та потрапили до лікарні, де Дон померла 8 липня 2018 року.

Учасники слухань мають з'ясувати зв'язок між смертю Дон Стерджес і спробою вбивства Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у березні 2018 року.

Нагадаємо, радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія не загинули. На його думку, для безпечного перевезення флакончика був використаний варіант бінарної зброї. Тобто у верхній ізольованій частині флакончика був один із компонентів для експресного синтезу «Новачка», а не чистий агент.

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Теги: росія отруєння Сергій Скрипаль розслідування

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