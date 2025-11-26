Головна Світ Політика
NYT: США побоюються, що Путін не прийме оновлений мирний план

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
NYT: США побоюються, що Путін не прийме оновлений мирний план
Путін може відкинути оновлений план та продовжити війну
Україна підтримала фінальний план Трампа, але немає ознак того, що Росія готова підтримати цю останню пропозицію США

Зміни, внесені до рамкової мирної угоди після зустрічей американських та українських перемовників у Женеві, можуть стати причиною того, що президент РФ Володимир Путін відхилить пропозицію без детального розгляду. Про це пише The New York Times, посилаючись на деяких представників адміністрації Трампа, передає «Главком».

Білий дім підтвердив, що міністр армії США Деніел Дрісколл у вівторок зустрівся з російською делегацією в Об'єднаних Арабських Еміратах (Абу-Дабі) для обговорення останнього мирного плану президента Трампа щодо України. Ці перемовини стали черговим етапом інтенсивних контактів адміністрації Трампа, спрямованих на припинення війни.

Американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що українська делегація також перебувала в Абу-Дабі та підтримувала зв'язок із Дрісколлом. Перед цим, на вихідних, Дрісколл провів перемовини з українськими представниками в Женеві та вийшов із оновленою мирною пропозицією.

За словами американського чиновника, українська сторона підтримала фінальний план Трампа: «Є кілька дрібних деталей, які ще треба уточнити, але вони погодилися на мирну угоду», – сказав він.

Однак немає ознак того, що Росія готова підтримати цю останню пропозицію США. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у вівторок заявив, що Росія очікує на «проміжну» версію мирного плану, узгоджену Києвом та його європейськими союзниками.

Лавров попередив, що якщо документ перекреслить «дух і букву Анкориджа» (мається на увазі серпнева зустріч на Алясці, де Трамп підтримав російський підхід до завершення конфлікту), тоді «це буде принципово інша ситуація». Він чітко дав зрозуміти, що Москва чинитиме опір будь-яким спробам відступити від максималістських позицій, закладених у початковий варіант плану.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди. 

Очільник США каже, що «з нетерпінням» очікує на можливість зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом, але «тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на завершальній стадії».

До слова, Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. «Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами», – написала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

