Пакистан купує російську нафту за згодою США, – дипломат

Перша партія до країни прибуде найближчим часом

Пакистан купує російську сиру нафту зі знижкою під час схвалення Сполучених Штатів. Перша партія до країни прибуде найближчим часом.

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Про це заявив посол Пакистану в США Масуд Хан, повідомляє «Голос Америки».

«Ми розмістили перше замовлення на російську нафту, і це було зроблено в консультації з урядом США. Між Вашингтоном та Ісламабадом немає жодних розбіжностей щодо цього», - заявив Хан.

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За його словами, американські дипломати припустили, що Пакистан може вільно купувати все, що нижче або вище за встановлену цінову межу, і країна дотримується цієї угоди.

«Я думаю, що Вашингтон згоден з цим», – додав Хан, не вдаючись до подробиць.

Він виступив лише за кілька годин після того, як прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф заявив парламенту в Ісламабаді, що його уряд незабаром має отримати першу партію російської сирої нафти.

Між тим, 24 квітня на північному заході долини Сват, що в Пакистані, вибухнув склад з боєприпасами управління по боротьбі з тероризмом. Загинуло щонайменше 13 людей, ще 50 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Reuters.