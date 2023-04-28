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Пакистан купує російську нафту за згодою США, – дипломат

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Пакистан купує російську нафту за згодою США, – дипломат
Пакистан купує російську сиру нафту зі знижкою
фото з відкритих джерел

Перша партія до країни прибуде найближчим часом

Пакистан купує російську сиру нафту зі знижкою під час схвалення Сполучених Штатів. Перша партія до країни прибуде найближчим часом.

Про це заявив посол Пакистану в США Масуд Хан, повідомляє «Голос Америки».

«Ми розмістили перше замовлення на російську нафту, і це було зроблено в консультації з урядом США. Між Вашингтоном та Ісламабадом немає жодних розбіжностей щодо цього», - заявив Хан.

За його словами, американські дипломати припустили, що Пакистан може вільно купувати все, що нижче або вище за встановлену цінову межу, і країна дотримується цієї угоди.

«Я думаю, що Вашингтон згоден з цим», – додав Хан, не вдаючись до подробиць.

Він виступив лише за кілька годин після того, як прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф заявив парламенту в Ісламабаді, що його уряд незабаром має отримати першу партію російської сирої нафти.

Між тим, 24 квітня на північному заході долини Сват, що в Пакистані, вибухнув склад з боєприпасами управління по боротьбі з тероризмом. Загинуло щонайменше 13 людей, ще 50 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Reuters.

Теги: нафта росія Пакистан

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