Не визнає помилок: Лавров звинуватив США у руйнуванні економіки РФ

Сергій Лавров: «Треба покладатися на себе, на тих, з ким можна домовитись»

Глава МЗС Росії Сергій Лавров розповів про стійке бажання США зруйнувати російську економіку. Про це він розповів на прес-конференції за підсумками візиту до США в рамках головування Росії в Раді безпеки ООН, пишуть росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Лаврова, Росія пристосувалася до санкцій досить швидко. Він також нагадав, як Барак Обама, який ще в 2010 році обіймав тоді посаду президента США, говорив, що «економіка Росії вже лежить розірвана на шматки».

«Якщо таке бажання є, а воно, мабуть, стійке і не змінюється залежно від того, яка адміністрація перебуває при владі, ми давно вже зробили для себе висновок, що треба покладатися на себе, на тих, з ким можна домовитись», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вчора Лавров виступив на засіданні Ради безпеки ООН і також накинувся із зинуваченнями на адресу США.

Глава МЗС країни-агресора звинуватив США у нібито спробі утвердити панування через покарання неслухняних. «Незгодних заносять до чорних списків за принципом: хто не з нами, той проти нас», – зазначив Лавров.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводу глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН.