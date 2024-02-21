Зерно, висипане на кордоні. Нардеп пояснив, чому українцям не треба так гостро реагувати

Для українців зерно є святим, але в європейських країнах під час акцій його часто висипають на вулицях

Микола Княжицький: Європейські фермери розсипають зерно чи виливають молоко дуже часто

Акції у європейських країнах, де фермери розсипають зерно чи виливають молоко на вулицях, є типовими. Про це розповів народний депутат Микола Княжицький в інтерв’ю «Главкому».

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Нардеп нагадав, що поляки вже не вперше розсипають українське зерно – спочатку на асфальт, потім на залізничну колію, та додав, що влада країни на такі дії закриває очі.

«Очевидно, що для кожного українця зерно і хліб є святими. Навіть кидати хліб на землю є великим гріхом. Натомість у Європі акції, де фермери розсипають зерно чи виливають молоко на вулицях є типовими у багатьох країнах. Це по-перше. По-друге, як це сталося (висипання зерна) перший раз, польська влада перепросила в українців. Це зробив міністр сільського господарства. Зараз, сподіваюся, також поліція припинятиме ці дії», – наголосив депутат.

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Княжицький заявив, що головна справа України – розблокування кордону. За його словами, акцій протесту стороняться багато європейських політиків, які прихильно ставляться до нашої країни.

«Зараз вони усі бояться у це втручатися (у протести на польсько-українському кордоні зокрема), бо бояться втратити владу, оскільки фермери є великою частиною суспільства, яку загалом суспільство підтримує», – пояснив депутат.

Нардеп додав, що вимоги польських фермерів щодо України є несправедливими і такими, що не відповідають дійсності. Наприклад, за словами поляків, українське зерно продається у Польщі, а не йде транзитом, а також те що воно поганої якості.

«Але все це голослівні обвинувачення, які нічим не підтверджені. Жодного факту на моє конкретне запитання, де би таке було, вони навести не можуть. Саме тому роз’яснювальна робота є дуже важливою», – наголосив депутат.

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Микола Княжицький повідомив, що польські медіа не приділяють цьому увагу, і додав, що, на його думку, потрібно більше наших політиків та громадських діячів у Польщі. Зокрема, необхідно проводити зустрічі з місцевими політиками, профспілками, щоби протидіяти російській пропаганді у тому числі.

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак вважає, що з Польщею Україна ще довго не прийде до згоди щодо деяких питань про минуле, але це не заважає країнам бути союзниками. Також Дуда назвав винних у блокаді українського кордону.

Також поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна «навести лад».

Як раніше повідомлялося, одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми.