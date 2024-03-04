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Зернова криза в Україні. Видання Bloomberg пояснило, в чому зиск Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зернова криза в Україні. Видання Bloomberg пояснило, в чому зиск Китаю
Китай забезпечив поставки кукурудзи, сорго та ячменю від різних постачальників, включаючи Україну
фото із відкритих джерел

Китай купує величезну кількість іноземного зерна через падіння світових цін

Китай скуповує дешеве зерно по всьому світу, зокрема і в Україні. За останні два тижні, як підтверджують експерти ринку, Китай скуповував на міжнародному ринку багато тонн фуражного зерна. Так, країна, що є найбільшим імпортером зерна у світі, скористалася зниженням цін до найнижчого рівня за останні три роки.  Про це пише Bloomberg.

 За словами людей, знайомих з трансакціями  Піднебесна забезпечила поставки кукурудзи, сорго та ячменю від постачальників, включаючи Україну та США,. Обсяг закупок становить понад 1,2 млн тонн зерна. Як пише видання Bloomberg, Китай веде закупівлі з багатьох країн – від України до США. Якщо говорити саме про українську продукцію, то тут переважно скуповується кукурудзи, а в Новому Світі китайців найбільше цікавлять ячмінь і сорго.

Таким чином, офіційний Пекін значно збільшив запаси зерна різного виду в державних резервах напередодні нового врожаю. Очікується, що таким чином Китай намагається зберегти вигідні ціни не лише на продовольчому ринку, а й на тваринництві, де свинарі скуповують зерно для корму худоби.

До слова, Європейський союз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України. Про це в інтерв'ю Reuters заявила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан.

«Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням реалізації», – розповіла єврокомісар. Валеан наголосила, що ЄС має перевірити, чи не виходять перевізники за межі угод і щоб у них було право на транзит.

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Теги: Єврокомісар Китай зерно транзит Європейський союз

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