Зернова криза в Україні. Видання Bloomberg пояснило, в чому зиск Китаю

Китай купує величезну кількість іноземного зерна через падіння світових цін

Китай скуповує дешеве зерно по всьому світу, зокрема і в Україні. За останні два тижні, як підтверджують експерти ринку, Китай скуповував на міжнародному ринку багато тонн фуражного зерна. Так, країна, що є найбільшим імпортером зерна у світі, скористалася зниженням цін до найнижчого рівня за останні три роки. Про це пише Bloomberg.

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За словами людей, знайомих з трансакціями Піднебесна забезпечила поставки кукурудзи, сорго та ячменю від постачальників, включаючи Україну та США,. Обсяг закупок становить понад 1,2 млн тонн зерна. Як пише видання Bloomberg, Китай веде закупівлі з багатьох країн – від України до США. Якщо говорити саме про українську продукцію, то тут переважно скуповується кукурудзи, а в Новому Світі китайців найбільше цікавлять ячмінь і сорго.

Таким чином, офіційний Пекін значно збільшив запаси зерна різного виду в державних резервах напередодні нового врожаю. Очікується, що таким чином Китай намагається зберегти вигідні ціни не лише на продовольчому ринку, а й на тваринництві, де свинарі скуповують зерно для корму худоби.

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До слова, Європейський союз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України. Про це в інтерв'ю Reuters заявила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан.

«Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням реалізації», – розповіла єврокомісар. Валеан наголосила, що ЄС має перевірити, чи не виходять перевізники за межі угод і щоб у них було право на транзит.





