Попри війну, ЄС і США стали купувати в Росії більше кольорових металів

Імпорт в ЄС і США алюмінію та нікелю з Росії від початку війни в Украхні значно зріс

За березень-червень ЄС та США купили у Росії кольорових металів майже на $2 млрд

Європейський Союз та США збільшили закупівлі основних промислових металів у Росії, незважаючи на війну в Україні, пише Reuters.

Продовження таких поставок демонструє, що країнам Заходу важко чинити тиск на російську економіку, яка показала себе краще, ніж очікували в ЄС та США, йдеться у публікації.

Імпорт в ЄС і США алюмінію та нікелю за березень-червень 2022 року зріс на 70%, кажуть дані про міжнародну торгівлю, на які посилається Reuters. Вони показали, що за цей період ЄС та США купили у Росії цих металів майже на $2 млрд.

Захід ввів безліч санкцій щодо постачання широкого кола російських товарів, а також проти чиновників та установ. При цьому він значною мірою пощадив сектор промислових металів.

На Росію припадає близько 10% світового обсягу виробництва нікелю, російський концерн «Норнікель» виготовляє близько 15-20% нікелю, придатного для виробництва акумуляторів.

Сполучені Штати продемонстрували найбільше зростання закупівель нікелю, піднявшись на 70% порівняно з минулим роком, тоді як постачання до ЄС зросло на 22%.

«Русал» – найбільший у світі виробник алюмінію за межами Китаю, він забезпечує близько 6% світового виробництва.

Протягом чотирьох місяців після вторгнення в Україну ЄС був найбільшим імпортером необробленого алюмінію з Росії, в середньому вивозячи 78 тис. тонн цього металу на місяць.

Щомісячний імпорт російського алюмінію до США становив у середньому 23 тис. тонн у березні-червні, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, за шість місяців війни проти України Росія отримала щонайменше 158 млрд євро від експорту нафти, газу й вугілля, що свідчить про необхідність негайного посилення економічних обмежень для РФ.

Влада Угорщини погрожує заблокувати продовження деяких санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з «чорного» списку.