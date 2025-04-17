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Рада ухвалила закон про компенсації на автоцивілку: кого стосується

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада ухвалила закон про компенсації на автоцивілку: кого стосується
Компенсація на автоцивілку здійснюватиметься з державного бюджету
фото з відкритих джерел

Закон передбачає 100% компенсацію вартості автоцивілки для певної категорії українців

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №12295-д, який передбачає компенсацію витрат на автоцивілку для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

«Компенсації автоцивілки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю – бути. 285 голосів за», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового закону, з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та одного року після його завершення учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримають право на компенсацію витрат на страхові премії за внутрішніми договорами страхування.

Компенсація здійснюватиметься з державного бюджету відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Крім того, на постійній основі передбачено зменшення розміру страхової премії на 50% для страхувальників, які мають інвалідність внаслідок війни. Знижка застосовується щодо транспортних засобів із робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см або потужністю електродвигуна до 100 кіловат. Пільга доступна за умови, що транспортним засобом керує виключно власник або інша особа, яка також має право на знижку, і автомобіль не використовується для надання платних послуг із перевезення.

Що передбачає закон:

Нардеп Олексій Гончаренко пояснив, що закон передбачає 100% компенсацію вартості автоцивілки для цих категорій українців:

  • 50% вартості, як і зараз, компенсує МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України);
  • решту 50% покриватиме держава з бюджету.

Нагадаємо, що 11 квітня прилади TruCAM зʼявилися ще на 25 нових ділянках доріг та вулиць України. Зазначається, що ділянки було обрано з урахуванням стану аварійності, зокрема на аварійно-небезпечних місцях та частих ДТП, спричинених перевищенням швидкості. Так, було додано 25 нових ділянок та внесено зміни до 10 наявних.

Раніше повідомлялося, що інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність страхування в автоматичному режимі не відповідає дійсності. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. 

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Теги: автомобіль страхування

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