МЗС Литви очікує на введення санкцій проти «Росатома»: названо можливу умову

Глава МЗС зазначив, що країни, в яких є атомні електростанції, побоюються скасування чинних контрактів

Глава МЗС Литви нарікає, що потрібного консенсусу щодо нових санкцій щодо Росії поки не досягнуто

Глава МЗС Литви Ландсбергіс запропонував запровадити проти «Росатому» часткові санкції. Ландсбергіс запропонував Європейському союзу (ЄС) запровадити санкції проти російської держкорпорації «Росатом» . Про це він сказав в інтерв'ю газеті Politico.

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На його думку, ЄС міг би ввести санкції проти російської атомної галузі, дозволивши при цьому державам, які мають контракти з «Росатомом», виконувати поточні домовленості.

Глава МЗС зазначив, що країни, в яких є атомні електростанції, побоюються, що скасування чинних контрактів може створити проблеми у сфері ядерної безпеки. При цьому Ландсбергіс зазначив, що Євросоюз зіткнувся з аналогічними труднощами при обговоренні ембарго на нафту з Росії.

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Однак ЄС також повинен «почати дискусію про включення «Росатома» під санкції – це давно назріло», сказав Ландсбергіс. «[Але] ми ще не досягли консенсусу щодо цього питання, яке потребує часу, як і багато інших питань досі», – зазначив посадовець.

«Ми зробили виняток для низки країн через їхню залежність від російської нафти, через те, що у них не було альтернативних джерел або через те, що їхні нафтопереробні заводи використовували лише нафту, що надходить із Росії. Це рішення далося нам важко, бо хотіли повного ембарго. Але зрештою все вийшло», – додав міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс бере участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, де очікується, що міністри закордонних справ блоку обговорять 10-й пакет санкцій проти Росії та постачання Україні боєприпасів. Міністр також зазначив, що підтримує пропозицію Естонії щодо спільної закупівлі ЄС боєприпасів для України.

Нещодавно Литва відправила в Україну обіцяні у рамках військової допомоги зенітні установки L70. L70 призначені для знищення літаків, гелікоптерів та безпілотників