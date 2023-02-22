Зеленський пропонує Раді затвердити санкції проти фінустанов РФ

Документ пропонує застосувати санкції на 50 років

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення щодо застосування санкцій до фінансових установ Росії. Відповідний документ вже зареєстровано на сайті парламенту.

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Президент пропонує затвердити рішення РНБО від 22 лютого «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації».

За даними нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, розгляд проєкту постанови планується найближчим часом.

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Документ пропонує застосувати санкції на 50 років.

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Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський указом №82/2023 ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій проти московської біржі та 333 громадян Росії, зокрема, проти керівництва найбільших російських банків.