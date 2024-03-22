Російські спецслужби виключили версію про причетність України до теракту під Москвою

Наразі російські силовики не дійшли висновку, хто може стояти за нападом

Російські спецслужби виключили версію про причетність України чи ІДІЛ до теракту. Про це повідомляє видання «Важные истории», посилаючись на власне джерело, наближене до оперативного штабу. Повідомляється, що цей оперативний штаб створили менше, ніж за годину від початку теракту.

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«Про створення оперштабу через теракт через 49 хвилин після початку стрілянини оголосив губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов. До нього входять представники всіх силових структур», – повідомляє видання.

За їх інформацією, наразі силовики не дійшли висновку, хто може стояти за нападом.

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Як повідомлялося раніше, легіон «Свобода Росії» оприлюднив заяву, в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, «терористичний режим Путіна». Російські добровольці пригадали серію терактів у Москві 1999 року, і заявили, що будуть боротися проти путінських силовиків.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих. Про це стало відомо з російських телеграм-каналів та видань.

За словами очевидців кілька людей у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро.