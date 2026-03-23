Експорт російської нафти РФ через Балтику повністю зупинено: причина

Після атаки дронів Росія зупинила експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга

Росія була змушена повністю припинити експорт сирої нафти через порти Балтійського моря – свій головний канал вивозу нафти за кордон. Причиною став наймасштабніший з початку війни наліт українських безпілотників на Ленінградську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомляє Reuters.

Внаслідок ударів та загрози нових влучань роботу припинили обидва ключові термінали:

Приморськ – найбільший нафтовий порт РФ на Балтиці.

Усть-Луга – стратегічний вузол для експорту нафти та нафтопродуктів.

Приморськ – це найбільший російський нафтовий експортний порт на Балтійському морі та ключовий вузол для вивозу сирої нафти й нафтопродуктів. Порт є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи, а його пропускна здатність сягає близько 1 млн барелів на добу.

Повідомляється, що через ці два порти проходить до 50% усього експорту російської нафти, що постачається на світові ринки морським шляхом.

«Главком» повідомляв, що українські безпілотники цієї ночі атакували Ленінградську область Росії. Під удар потрапив морський порт у Приморську, який є одним із найбільших експортних терміналів Росії на Балтійському морі.

Також Сили оборони уразили важливі об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Зокрема, під удар українських сил потрапив нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехим» в Уфі.

Зазначається, що нафтопереробний завод є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік. НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.

Об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії. Масштаби завданих збитків уточнюються.

До слова, надходження до федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ у березні можуть скоротитися на 52% – до 520 млрд рублів порівняно з аналогічним місяцем 2025 року.