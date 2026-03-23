Експорт російської нафти РФ через Балтику повністю зупинено: причина

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Експорт російської нафти РФ через Балтику повністю зупинено: причина
У порту Приморськ внаслідок атаки безпілотників виникла велика пожежа
Після атаки дронів Росія зупинила експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга

Росія була змушена повністю припинити експорт сирої нафти через порти Балтійського моря – свій головний канал вивозу нафти за кордон. Причиною став наймасштабніший з початку війни наліт українських безпілотників на Ленінградську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомляє Reuters.

Внаслідок ударів та загрози нових влучань роботу припинили обидва ключові термінали:

  • Приморськ – найбільший нафтовий порт РФ на Балтиці.
  • Усть-Луга – стратегічний вузол для експорту нафти та нафтопродуктів.

Приморськ – це найбільший російський нафтовий експортний порт на Балтійському морі та ключовий вузол для вивозу сирої нафти й нафтопродуктів. Порт є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи, а його пропускна здатність сягає близько 1 млн барелів на добу.

Повідомляється, що через ці два порти проходить до 50% усього експорту російської нафти, що постачається на світові ринки морським шляхом.

«Главком» повідомляв, що українські безпілотники цієї ночі атакували Ленінградську область Росії. Під удар потрапив морський порт у Приморську, який є одним із найбільших експортних терміналів Росії на Балтійському морі.

Також Сили оборони уразили важливі об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Зокрема, під удар українських сил потрапив нафтопереробний завод «Башнефть-Уфанефтехим» в Уфі.

Зазначається, що нафтопереробний завод є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік. НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.

Об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня Ленінградська область РФ опинилась під масованою атакою дронів. Внаслідок атаки безпілотників уражено об’єкт паливної інфраструктури в порту Приморськ.

Порт Приморськ є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Балтійському морі. Потужність його трубопровідної системи становить до 75 млн тонн нафти на рік.

До слова, надходження до федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ у березні можуть скоротитися на 52% – до 520 млрд рублів порівняно з аналогічним місяцем 2025 року.

Читайте також

До чого готуватися Україні наступні вісім місяців?
Чого чекати Україні в найближчі вісім місяців?
27 лютого, 15:15
Слава Дьомін розповів про складні стосунки з матір'ю
Інтерв’юєр Слава Дьомін зізнався, що його мати підтримує Росію
27 лютого, 12:59
Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна
Шахрайська схема з псевдовиробництва дронів: двоє волинян постануть перед судом
2 березня, 13:52
Нафтопереробний завод Aramco в Рас-Танурі є одним з найбільших у світі
Один з найбільших нафтопереробних заводів світу зупинив роботу
2 березня, 10:28
Президент заявив про продовження дипломатичного процесу задля встановлення миру
«Наш пріоритет – робити все для закінчення війни» – Зеленський
5 березня, 20:33
Віткофф анонсував додатковий прогрес уже найближчими тижнями
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
6 березня, 16:42
Пожежа у Сизрані після атаки БпЛА
Безпілотники масовано атакували РФ: де пролунали вибухи
11 березня, 03:29
Уночі підрозділи Сил оборони України уразили дві РЛС та одну ЗРК у Криму
Сили оборони уразили три ворожі цілі у Криму
15 березня, 12:30
Росіяни використовують дрон «Скат 450М» для глибокої розвідки
Українські захисники знищили рідкісний російський безпілотник вартістю $400 тис. (відео)
Сьогодні, 08:29

Аеропорт Санкт-Петербурга скасував понад 60 рейсів
Аеропорт Санкт-Петербурга скасував понад 60 рейсів
Експорт російської нафти РФ через Балтику повністю зупинено: причина
Експорт російської нафти РФ через Балтику повністю зупинено: причина
Німеччина профінансувала для України рекордну партію дронів-перехоплювачів
Німеччина профінансувала для України рекордну партію дронів-перехоплювачів
Золото продемонструвало найшвидше падіння за останні 43 роки
Золото продемонструвало найшвидше падіння за останні 43 роки
На російському космічному кораблі після запуску сталася аварія: подробиці (відео)
На російському космічному кораблі після запуску сталася аварія: подробиці (відео)
Скільки грошей принесе Росії послаблення санкцій? Мінфін США зробив заяву
Скільки грошей принесе Росії послаблення санкцій? Мінфін США зробив заяву

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
