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Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
У кількох населених пунктах Одещини зафіксовані руйнування та пожежі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок російського обстрілу Одещини загинув чоловік – співробітник агропідприємства

Росіяни вчергове атакували Україну: вибухи пролунали на Одещині та в Києві. Велика Британія визнає ПВК «Вагнер» терористичною організацією. Кабмін схвалив скасування мораторію на податкові перевірки. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 6 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Атака на Одещину

У ніч на 6 вересня російські загарбники атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин. 

У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. Одна людина, співробітник агропідтприємства, загинула в лікарні.

Вибухи в Києві

У середу, 6 вересня, зранку відбулася комбінована ворожа атака на Київ.

Попередньо, з району Саратовської області з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного. Зазначається, що всі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.

Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»

Уряд Великої Британії планує визнати російську групу найманців «Вагнер» терористичною організацією. Проєкт наказу, який буде представлений у парламенті, дасть змогу класифікувати її активи як терористичну власність і конфіскувати їх. Членство в ПВК «Вагнер» або її підтримка буде незаконною у Великій Британії.

ЗСУ просуваються вперед

Українські війська продовжують наступ на захід Запорізької області. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, показують, що українські сили також просунулися на південь від Роботиного та на північний захід від Вербового (приблизно 10 км на схід від Роботиного). Дані геолокації українських сил на північний захід від Вербового свідчать про те, що українські сили просуваються вздовж лінії російських укріплень. Українські військові також підтвердили, що ЗСУ досягли успіху на напрямках Роботине-Новопрокопівка, південніше Оріхова.

Кабмін схвалив скасування мораторію на податкові перевірки

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про скасування мораторію на податкові перевірки бізнесу.

«Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування», якими передбачається, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.

еревірки відновлять з 1 жовтня. Законопроєкт передбачає відновлення документальних (планових і позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України. Тепер законопроєкт має ухвалити Верховна Рада.

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Теги: війна обстріл

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