Росія до кінця року стане залежною від імпорту пального на 60% – розвідка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія до кінця року стане залежною від імпорту пального на 60% – розвідка
Російські НПЗ залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва
фото з відкритих джерел

Паливна криза торкнулася понад половини регіонів Росії

Російська Федерація може до кінця року опинитися залежною від імпорту пального на рівні до 60% без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

«Паливна криза, що охопила Росію, стала не стільки наслідком окремих аварій чи санкцій, скільки віддзеркаленням глибокої деградації її енергетичної моделі. Роки недофінансування, технологічної ізоляції та хибних управлінських рішень перетворили колись прибуткову галузь на систему, що виживає за інерцією», – йдеться в повідомленні

За словами розвідників, російські НПЗ, зосереджені переважно у кількох промислових центрах європейської частини країни, залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва. Коли частина цих заводів припинила роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей.

Після заборони експорту бензину у вересні уряд РФ намагався стабілізувати ситуацію, але цей крок лише загострив кризу. Саме зовнішні продажі давали можливість компенсувати хронічні збитки й частково фінансувати модернізацію галузі. Тепер, без валютних надходжень, підприємства позбавлені ресурсів для оновлення, а цінове регулювання на внутрішньому ринку створює штучний дефіцит.

Крім цього, зростання цін на бензин підштовхує вгору вартість перевезень, що безпосередньо впливає на ціни споживчих товарів. У поєднанні з підвищенням ПДВ це створює ризик різкого прискорення інфляції. Офіційна статистика спробує приховати ефект, але споживачі відчують його у гаманцях.

Нагадаємо, вартість бензину в Росії встановила рекорд, збільшившись на 2,58% у вересні 2025 року – найвищий показник з 2018 року. Річний ріст цін на паливо склав 12,73%, що стало максимальним значенням за останні 14 років.

