ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії

Нові заходи спрямовані проти головних джерел доходів РФ через енергетичні, фінансові та торговельні обмеження

Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України. У список обмежень потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю дипломатії ЄС Каю Каллас.

Як зазначила посадовиця, новий пакет санкцій стосуватиметься російських банків, криптовалютних біржі, організацій в Індії та Китаї. «Ми щойно прийняли 19-й пакет санкцій. Він спрямований, зокрема, проти російських банків, криптовалютних бірж, організацій в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну стає дедалі складніше фінансувати цю війну», – написала вона.

Що передбачає новий санкційний пакет

Поступова заборона імпорту скрапленого природного газу – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Санкції проти «тіньового флоту» – 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування, загалом під санкціями вже 558 суден.

Фінансові обмеження – повна заборона транзакцій для п’яти російських банків, обмеження для платіжних систем «Мир» і СПФС, а також санкції проти кількох банків у Білорусі, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу.

Заборона надання криптопослуг громадянам і компаніям РФ.

Розширення експортних заборон на товари подвійного призначення, промислові матеріали, зокрема сіль, гуму та будівельні матеріали.

Заборона надання туристичних і технологічних послуг у Росії, зокрема у сфері штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і комерційних космічних сервісів.

ЄС запроваджує новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у межах Союзу через систему повідомлень і дозволів держав-членів.

Окремий блок санкцій стосується викрадень українських дітей російськими силами та військового сектору досліджень і розробок РФ.

19-й пакет санкцій проти РФ

Надаємо, 22 жовтня стало відомо, що посли країн Європейського Союзу узгодили 19-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Як повідомлялося, Угорщина не блокувала новий санкційний пакет.

До слова, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде завершено.