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Росіян чекає обвальне падіння курсу рубля: дані макропрогнозу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіян чекає обвальне падіння курсу рубля: дані макропрогнозу
Очікується, що курс обвалиться до 106,9 рубля за долар 2025 року
фото з відкритих джерел

 У 2027 році рубль звалиться на мінімуми, показані в перші тижні війни з Україною

Посилення західних санкцій та падіння цін на нафту зупинять зростання російської економіки та призведуть до обвального падіння курсу рубля. Таким є стресовий сценарій макропрогнозу мінекономрозвитку, який уряд РФ розглянув на засіданні у вівторок, пише The Moscow Times. 

Зазначається, що у базовому варіанті, який розрахований виходячи з нафти $65, міністерство економічного розвитку Росії (МЕР) чекає зростання російського ВВП на 2,3% наступного року, на стільки ж через рік і на 2,4% 2027-го. Рубль при цьому плавно слабшає – до 98,6 рубля у 2025 році, 101,2 рубля у 2026-му та 103,8 рубля у 2027-му.

Стресовий сценарій МЕР закладає падіння цін на російську нафту до 51,8 долара за барель наступного року, а потім до 45 доларів у 2027 році.

У таких умовах рубль обвалиться до 106,9 рубля за долар 2025 року, 115,1 рубля – 2026-го, а 2027 року звалиться на мінімуми, показані в перші тижні війни з Україною: 120,1 рубля за долар.

Дешева нафта коштуватиме Росії близько 100 млрд доларів експортних доходів щорічно, випливає з оцінок МЕР: у стресовому сценарії продаж товарів за кордон наступного року принесе лише 365,7 млрд дол проти 455,7 млрд дол у базовому сценарії та 424 млрд дол минулого року.

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В результаті зростання російської економіки, яке Росстат за підсумками минулого року оцінив у 3,6%, сповільниться до 1,5% у 2024 році, а у 2025-му практично зупиниться.

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Нагадаємо, посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на трейдерів в Азійському регіоні та представників індійських нафтопереробних компаній.

До слова, член Європарламенту від Швеції Елен Фріцзон запропонувала маркувати походження нафти та газу, щоб не допустити постачання з Росії. У своєму зверненні до Єврокомісії вона зазначила, що антиросійські санкції досі вдається обійти, через що російське паливо та нафта потрапляють на ринки Європи. Фріцзон наголосила, що обходу санкцій «необхідно покласти край».

«Санкції ЄС проти Росії, як і раніше, вдається обійти. Незважаючи на жорсткі санкції та заборони на імпорт, російська нафта та газ потрапляють до Європи. Необхідно забезпечити маркування походження всіх видів викопного палива, що імпортуються до ЄС, щоб можна було відстежити походження відповідних нафти та газу», – пояснила євродепутатка.

Вона нагадала, що у 2011 році подібна ініціатива вже пропонувалася: тоді планували маркувати походження продуктів, які використовують викопні джерела енергії. Але після переговорів ініціативу не ухвалили. Євродепутатка також поцікавилася про готовність Єврокомісії подати її пропозицію, щоб припинити фінансування російських компаній і повністю дотриматися санкцій.

Теги: росія нафта кордон долар економіка

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