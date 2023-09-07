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Колишній командувач ППО Москви спіймався на хабарі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Колишній командувач ППО Москви спіймався на хабарі
Генерал Огієнко (на фото) запевняє що він не винен, але слідство це не переконало
Фото: Адміністрація міського округу Балашиха

Російський генерал-майор Костянтин Огієнко може просидіти за ґратами від 8 до 15 років

Генерал-майор Костянтин Огієнко, який донедавна командував 1-м орденом Леніна армією протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення, був відправлений у СІЗО за звинуваченням у хабарі. Про це пише російське видання «Комерсант».

Слідство вважає, що командувач 4-ї дивізії ППО генерал-майор Дмитро Бєляцький за дорученням командарма Огієнка організував отримання хабаря за виділення земель оборонного призначення цивільній організації.

Генерали розраховували на 30 млн. рублів ($305,3 тис) але їм дісталося всього 500 тис ($5088) уточнює газета. За даними матеріалів справи, що є у «Комерсанта», керівник громадської організації «Надія» зібрала гроші з різних організацій та громадян, пообіцявши виділити їм земельні ділянки у ближньому Підмосков'ї, зокрема у Лобні та Довгопрудному. Частину цих коштів у розмірі 500 тисяч рублів жінка передала через посередника Біляцькому. Тепер Біляцький вже частково визнав свою провину, тоді як Огієнко заперечує причетність до хабара.

Проте Московський гарнізонний військовий суд відправив Огієнка під арешт, а нещодавно, після передачі справи до  Слідчого комітету Росії 235-й Державна виконавча служба Росії продовжив йому утримання під вартою до 27 листопада, оскільки генерал-майор Огієнко, який має «великі зв'язки серед посадових осіб органів військового управління Міноборони Росії», може впливати на свідків. Крім того, оскільки йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі, то у разі обрання м'якшого запобіжного заходу може сховатися від слідства та суду.

Наразі Слідчий комітет Росії та Міноборони перевіряють збереження земельних ділянок, які числяться за армією ППО, вважаючи, що частину з них могли продати під забудову.

Як підкреслює «Коммерсант», це розслідування – один із трьох великих розглядів, пов'язаних із передбачуваними розкраданнями оборонних земель у Підмосков'ї. Фігурантами одного з них на чолі з колишнім начальником департаменту майнових відносин Міноборони Дмитром Куракіним, за версією Слідчого комітету Росії, могли бути отримані хабарі на загальну суму 181 млн рублів ($1,84 млн) за спиляну на військових землях деревину та саму землю, нібито передану під звалища та забудову.

В іншій справі про розкрадання 45 га земель Міноборони у військових частин у Підмосков'ї, зокрема у полігону Алабіно (де відбуваються репетиції парадів та тренуються окупанти), слідство триває. Головним фігурантом є колишній заступник керівника департаменту розквартування військового відомства Сергій Бородін, завдяки якому, за версією звинувачення, оборонні землі були у дачників.

Нагадаємо, з сайту міноборони РФ зникла сторінка з інформацією про колишнього командувача Повітряно-космічних сил генерала Сергія Суровікіна.  Також його наразі немає у списку керівництва відомства. На це звернув увагу Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, який ще напередодні зазначав: Суровікін, згідно з сайтом міноборони, продовжує числитися головкомом ПКС. «Це можна вважати першим офіційним підтвердженням відставки генерала», - пише Telegram-канал.

Суровікін, який з жовтня 2022 року до січня 2023-го керував російським угрупуванням в Україні та побудував лінію укріплень, вважався союзником голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Після збройного заколоту ПВК 23–24 червня генерал, який, як стверджують американські офіційні особи, знав про плани Пригожина, зник із публічного поля. Пізніше з'явилася інформація про його арешт.

Після арешту Суровікіна зняли з посади головного комітету ВКС РФ «у зв'язку з переходом на іншу роботу». Цю посаду обійняв начальник Головного штабу ВКС генерал Віктор Афзалов. Однак на сайті Міноборони перестановка не знайшла відображення.

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Теги: окупанти Міноборони гроші арешт слідство розслідування жінка Сергій Бородін

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