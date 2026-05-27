Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Фонд Ради миру Трампа залишився без обіцяних мільярдів – FT

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Фонд Ради миру Трампа залишився без обіцяних мільярдів – FT
22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі.
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За даними FT, через чотири місяці після створення «Ради миру» на його рахунки не надійшло жодного долара

Створена президентом США Дональдом Трампом Рада миру, яка мала займатися післявоєнним відновленням сектора Газа, через чотири місяці після запуску так і не отримала обіцяного фінансування, ба більше, на рахунок фонду не надійшло навіть одного долара. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, пише «Главком».

За даними видання, кілька країн пообіцяли виділити для Ради миру загалом 17 млрд доларів, однак на рахунки організації досі не надійшло жодних коштів.

«Не було зараховано ні єдиного долара», – заявив один зі співрозмовників FT.

Через відсутність фінансування Рада миру опинилася у правовій та політичній невизначеності, а реалізація проєктів із відновлення Гази фактично загальмувала.

За інформацією FT, наразі немає прогресу за жодним із головних напрямків роботи організації. Йдеться про роззброєння ХАМАС, виведення ізраїльських військ із сектора Газа та відновлення регіону після війни. Також видання стверджує, що на відбудову Гази не було витрачено «жодного американського долара».

За даними джерел, Рада миру приймає пожертви напряму через рахунок у банку JPMorgan, а не через фонд під управлінням Світового банку та ООН. Через це виникли питання щодо прозорості використання коштів.

Водночас окремі витрати все ж фінансувалися. Зокрема, Марокко виділило близько 20 млн доларів на роботу офісу спецпредставника Ради миру Миколи Младенова та виплати членам палестинського технократичного комітету.

Нагадаємо, перше засідання Ради миру офіційно розпочалося у Вашингтоні. Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що США виділять $10 млрд на діяльність Ради миру, яка має на меті вирішення міжнародних конфліктів. «Хочу повідомити вам, що Сполучені Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру», – сказав Трамп, додавши, що ця сума «є дуже невеликою, якщо порівняти її з витратами на війну».

Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай офіційно з початку війни обрав позицію, яка формально декларує нейтралітет
Сі Цзіньпін здивував Трампа несподіваною заявою про війну в Україні
19 травня, 08:44
Для лікарів, які працюють поблизу фронту, встановлено окремі ліміти
День пульмонолога: скільки в Україні заробляють лікарі
17 травня, 07:30
У Пентагоні наразі розглядають кілька можливих сценаріїв
NYT: Трамп готує нові удари по Ірану через провал переговорів
16 травня, 06:39
Трамп спробував перехопити ініціативу під час рукостискання із Сі
Трамп та Сі Цзіньпін влаштували «битву рукостискань»
14 травня, 12:24
Трамп: Послухайте, мені довелося мати з ними справу чотири чи п’ять разів – вони змінюють свою думку. Це керівництво – дуже безчесні люди
Трамп звинуватив керівництво Ірану у зриві угоди про мир
11 травня, 23:58
Антидронові захисні споруди на херсонських дорогах захищають евакуаційні маршрути та цивільний транспорт від ударів FPV-дронів
Кабмін виділив майже 100 млн грн на захист доріг Херсонщини від дронів
9 травня, 05:34
Умови угоди передбачають 10-річну відстрочку виплати основного капіталу
Польща перша в ЄС підписала угоду у межах програми переозброєння SAFE
8 травня, 18:19
Президент США Дональд Трамп різко перейшов до критики глави Католицької церкви
Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Папу Римського
5 травня, 16:54
Трамп запускає операцію «Свобода» на Близькому Сході
На Близькому Сході знову стає гаряче. Навіщо Трамп почав операцію «Свобода»
4 травня, 15:22

Економіка

Фонд Ради миру Трампа залишився без обіцяних мільярдів – FT
Фонд Ради миру Трампа залишився без обіцяних мільярдів – FT
Китайська економіка отримала потужний імпульс через розвиток штучного інтелекту
Китайська економіка отримала потужний імпульс через розвиток штучного інтелекту
Світові ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань мирної угоди між США та Іраном
Світові ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань мирної угоди між США та Іраном
Bloomberg: Росія планує обмежити експорт палива через падіння нафтопереробки
Bloomberg: Росія планує обмежити експорт палива через падіння нафтопереробки
Британія запровадила санкції проти криптовалютних мереж, які використовує РФ
Британія запровадила санкції проти криптовалютних мереж, які використовує РФ
Єврокомісія закликала Угорщину та інші країни скасувати заборону на імпорт української агропродукції
Єврокомісія закликала Угорщину та інші країни скасувати заборону на імпорт української агропродукції

Новини

Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua