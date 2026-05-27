Фонд Ради миру Трампа залишився без обіцяних мільярдів – FT

22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі.

Створена президентом США Дональдом Трампом Рада миру, яка мала займатися післявоєнним відновленням сектора Газа, через чотири місяці після запуску так і не отримала обіцяного фінансування, ба більше, на рахунок фонду не надійшло навіть одного долара. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, пише «Главком».

За даними видання, кілька країн пообіцяли виділити для Ради миру загалом 17 млрд доларів, однак на рахунки організації досі не надійшло жодних коштів.

«Не було зараховано ні єдиного долара», – заявив один зі співрозмовників FT.

Через відсутність фінансування Рада миру опинилася у правовій та політичній невизначеності, а реалізація проєктів із відновлення Гази фактично загальмувала.

За інформацією FT, наразі немає прогресу за жодним із головних напрямків роботи організації. Йдеться про роззброєння ХАМАС, виведення ізраїльських військ із сектора Газа та відновлення регіону після війни. Також видання стверджує, що на відбудову Гази не було витрачено «жодного американського долара».

За даними джерел, Рада миру приймає пожертви напряму через рахунок у банку JPMorgan, а не через фонд під управлінням Світового банку та ООН. Через це виникли питання щодо прозорості використання коштів.

Водночас окремі витрати все ж фінансувалися. Зокрема, Марокко виділило близько 20 млн доларів на роботу офісу спецпредставника Ради миру Миколи Младенова та виплати членам палестинського технократичного комітету.

Нагадаємо, перше засідання Ради миру офіційно розпочалося у Вашингтоні. Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що США виділять $10 млрд на діяльність Ради миру, яка має на меті вирішення міжнародних конфліктів. «Хочу повідомити вам, що Сполучені Штати виділять $10 млрд на діяльність Ради миру», – сказав Трамп, додавши, що ця сума «є дуже невеликою, якщо порівняти її з витратами на війну».

Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.