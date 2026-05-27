Туреччина скорочує імпорт російської нафти до мінімуму – Reuters

Ростислав Вонс
Падіння поставок Urals до Туреччини у квітні та травні було зумовлене зростанням попиту в Азії
фото: Shutterstock
Туреччина у травні планує скоротити закупівлі російської нафти марки Urals до найнижчого рівня за останні півтора року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними аналітичних компаній Kpler та Lseg, імпорт нафти Urals до Туреччини у травні становитиме в середньому близько 161 тис. барелів на добу. Для порівняння, у січні-квітні цей показник складав 189 тис. барелів, а в травні минулого року – 302 тис. барелів.

Як зазначають джерела на ринку, Анкара звикла до великих знижок на сировину з РФ і наразі не готова купувати нафту за вищими цінами. Крім того, на падіння постачань вплинув зростаючий попит в Азії, зокрема в Індії, куди Росія активно перенаправляє свої ресурси.

Туреччина залишається третім у світі імпортером нафти з Росії після Індії та Китаю. Країна здебільшого купує саме марку Urals.

Проте зараз турецька сторона частково компенсує скорочення цих постачань за рахунок збільшення імпорту суміші CPC з Каспійського регіону. Цей сорт нафти постачається на ринок як з Росії, так і з Казахстану.

Нагадаємо, на початку торгів в Азії ціни на нафту демонструють мінімальні зміни, оскільки ринок реагує на заяви США про прогрес у перемовинах з Іраном, попри триваючі бойові дії та невизначеність навколо Ормузької протоки.

До слова, Росія готує приватизацію держпакета одного з найбільших портових операторів країни – Новоросійського морського торгового порту. Гроші підуть на покриття бюджетного дефіциту, який на кінець квітня вже перевищив річний план більш ніж у 1,5 раза.

