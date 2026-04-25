Кремль намагається зупинити падіння економіки через зниження відсоткових ставок

Чергове зниження процентної ставки підкреслює звуження шляху для центрального банку країни на тлі величезних витрат воєнного часу

Банк Росії вчергове знизив базову відсоткову ставку – з 15% до 14,5%. Цей крок став реакцією на публічну критику Володимира Путіна, який висловив невдоволення повільним відновленням економіки. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Попри величезні військові витрати, які стимулюють інфляцію, Кремль вимагає від регулятора активніших заходів для подолання стагнації. За перші два місяці 2026 року російська економіка скоротилася на 1,8% порівняно з минулим роком, що змусило владу шукати способи стимулювання зростання.

Попри структурні проблеми та західні санкції, Росія отримала тимчасове полегшення через зростання світових цін на енергоносії, спричинене війною в Ірані. Доходи від експорту нафти у березні майже подвоїлися, що дозволило МВФ дещо підвищити прогноз зростання ВВП РФ. Крім того, Міністерство фінансів оголосило про відновлення закупівлі золота та валюти для поповнення резервів. Проте ці надходження не перекривають дефіцит бюджету, який за перший квартал уже перевищив річний план і сягнув 60 мільярдів доларів.

Кризові явища в економіці вже мають політичні наслідки: рейтинг Путіна опустився до найнижчої позначки з 2022 року, а опозиційні політики в Держдумі застерігають від соціальних потрясінь. Експерти зазначають, що російська економіка увійшла у тривалу фазу спаду, де висока інфляція та необхідність фінансувати війну не дають змоги знизити відсоткові ставки без ризику подальшого знецінення грошей. Хоча поточне зростання цін на сировину відтерміновує крах, ситуація на ринку праці та величезний бюджетний дефіцит свідчать про глибоку системну кризу.

Як відомо, міністерство фінансів США видало нову ліцензію, що тимчасово звільняє від санкцій операції з постачання та продажу російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Таке рішення ухвалено на тлі намагань Вашингтона знизити світові ціни на енергоносії, які залишаються високими через триваючий конфлікт із Іраном. Згідно з документом, дозвіл поширюється на продукцію, завантажену на судна станом на 17 квітня, а завершити всі торговельні операції дозволено до 16 травня.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій.

«Вони б продали російські барелі, які вже були на воді. Ці барелі йшли до Китаю у будь-якому випадку. Ми підштовхнули їх до наших союзників і допомагали стабілізувати ціну на нафту», – цитує його слова «Суспільне».

Водночас оцінка Мінфіну США суттєво відрізняється від даних медіа. Зокрема, за даними The New York Times, що під час дії послаблення санкцій Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня.

За такими підрахунками, лише за квітень доходи РФ від нафти могли сягнути щонайменше $12,8 млрд, що в рази перевищує оцінку американського міністра.