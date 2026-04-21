Росія спивається і божеволіє: зафіксовано історичний антирекорд

glavcom.ua
У Росії зафіксовано небачений стрибок алкоголізму та психічних розладів

Росія зафіксувала найгірші за останні дев’ять років показники поширення алкогольної залежності. Згідно з останніми даними, у 2025 році кількість росіян, яким уперше встановили діагноз «алкоголізм» або «алкогольний психоз», зросла до 56,9 особи на 100 тис. населення. Це найвищий рівень з 2016 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що найбільш тривожним є темп приросту: а останній рік захворюваність підскочила на 30%, що є абсолютним рекордом швидкості поширення недуги за весь час моніторингу.

«Для порівняння: з 2011 по 2020 рік показник впав утричі – зі 107,8 до 40 осіб на 100 тис. Сплеск 2021 року на 15% тоді пояснювали постковідним ефектом. Нинішні цифри не мають такого виправдання», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки. 

Регіони РФ, де найбільше спиваються

Повідомляється, що хвороба охопила 69 регіонів РФ, причому в деяких суб’єктах ситуація виглядає катастрофічною:

  • Омська область: захворюваність зросла у 5 разів;
  • Астраханська область: зростання у 4 рази;
  • Пермський край: показник злетів у 3,5 раза (288 осіб на 100 тис.), встановивши регіональний рекорд.
  • Чукотка: залишається «лідером» деградації – 391,4 діагнозу на 100 тис. населення. Округ також має найвищі показники смертності від алкоголю, наркотиків та суїцидів.

Росіяни п'ють дешевий алкоголь

Через стрімке падіння доходів росіяни масово перейшли на дешевий міцний алкоголь. Тільки у березні продажі горілки зросли на 4,95%, оскільки дорожчі віскі, бренді та коньяк стали недоступними для більшості.

«Режим економії росіяни запровадили ще торік, скорочуючи витрати на їжу, ліки, одяг. 82% громадян очікують, що ціни на продукти та комунальні послуги зростатимуть швидше за доходи», – додають у розвідці.

Крах психічного здоров'я

Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що паралельно з масовим пияцтвом в країні стрімко погіршується стан психічного здоров’я. У 2025 році кількість уперше діагностованих психічних розладів також демонструє висхідну динаміку.

«У 2025 році психічні розлади вперше діагностували у 328 осіб на 100 тис. – рекорд за 14 років. Показник почав зростати з 2018-го, просів під час пандемії, але після початку повномасштабного вторгнення в Україну відновився і до 2025 року вийшов на максимум», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

Вперше за всю історію спостережень Москва опинилася серед лідерів за рівнем захворюваності, посівши 12-те місце в антирейтингу. У столиці фіксують 451,6 нових діагнозів на 100 тис. населення, що майже вдвічі перевищує середній показник по країні.
 
Найскладніша ситуація з психічними розладами спостерігається у віддалених регіонах, де рівень депресії та психозів став масовим явищем:

  • Карелія: понад 700 випадків на 100 тис. (абсолютне лідерство);
  • Архангельська область та Алтайський край: понад 600 випадків.

«Главком» писав, що громадяни країни-агресорки Росії різко збільшили купівлю препаратів для лікування алкогольної залежності: у січні-червні 2025 року у роздробі було реалізовано 553,2 тис. упаковок відповідних препаратів, або на 13,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В аптечних мережах підтвердили зростання попиту на лікування алкогольної залежності. Так лише в одній із мереж, за підсумками перших шести місяців року, реалізували такі медикаменти більш ніж на 44 млн руб, що на 48% перевищує обсяги аналогічного періоду минулого року. 

Нагадаємо, нове дослідження, представлене на щорічній конференції Американського товариства клінічної онкології, виявило стрімке зростання кількості смертей від раку, спричиненого вживанням алкоголю. Особливо різке зростання спостерігається серед чоловіків старше 55 років. Повідомляється, що смертність у цій групі зросла на 56%, тоді як серед жінок – лише на 8%.

