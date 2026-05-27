Світові ціни на нафту стабілізувалися на тлі очікувань мирної угоди між США та Іраном

Аліна Самойленко
Ціна на нафту стабілізується
фото з відкритих джерел
Ціна на нафту майже не змінилася, оскільки США рекламували прогрес у досягненні мирної угоди з Іраном, незважаючи на нові воєнні дії та невизначеність щодо життєво важливої ​​Ормузької протоки

На початку торгів в Азії ціни на нафту демонструють мінімальні зміни, оскільки ринок реагує на заяви США про прогрес у перемовинах з Іраном, попри триваючі бойові дії та невизначеність навколо Ормузької протоки. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалася в межах $93 за барель, тоді як Brent закрилася із зростанням майже на 4%, перевищивши $99. Напередодні американські сили завдали ударів по об'єктах поблизу протоки, а Корпус вартових ісламської революції заявив про обстріл літаків США, які нібито порушили повітряний простір Ірану. Державній секретар США Марко Рубіо попередив, що фіналізація угоди може тривати ще кілька днів, а її відсутність загрожує довготривалим збереженням високих цін на паливо.

Попри те, що стратегічно важлива Ормузька протока, через яку зазвичай транспортують п'яту частину світової нафти та ЗПГ, залишається фактично заблокованою через протистояння, аналітики відзначають перші ознаки послаблення напруги. У вівторок через судноплавний шлях вперше за тиждень пройшли щонайменше два іноземні супертанкери, які транспортували 4 млн барелів нафти. Експерти вказують, що ринок сподівається на відновлення трафіку, водночас ціни на WTI стримуються завдяки нарощуванню експорту зі США для компенсації дефіциту.

Як відомо, у середу, 27 травня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із членами свого кабінету. 

Головною темою обговорення стане загострення навколо Ірану та переговорний процес щодо можливого припинення конфлікту, який, за оцінками американської сторони, може наблизитися до потенційного компромісу. Зустріч проходитиме на тлі високої напруженості та нещодавніх американських ударів по об'єктах на півдні Ірану.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. 

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

