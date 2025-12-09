Головна Світ Соціум
Путін хоче заборонити в Росії дзвінки від «недружніх країн». Хто потрапив у список

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Путін хоче заборонити в Росії дзвінки від «недружніх країн». Хто потрапив у список
Влітку Росія почала блокування дзвінків через WhatsApp та Telegram
Фото: Shutterstock

Росія продовжує застосовувати обмеження зв'язку для росіян

Влада Росії розглядає можливість повної заборони на території РФ дзвінків від «недружніх країн». Таку заяву зробив сам Путін після пропозиції вжити подібних заходів від членів Ради з прав людини при президентові Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на DW.

Відповідні пропозиції можуть стати частиною нового пакета заходів з «боротьби з телефонним та інтернет-шахрайством». Про це заявив Путін на зустрічі з членами Ради з прав людини РФ.

Проте Росія почала блокування дзвінків ще влітку, зокрема через WhatsApp та Telegram. А наприкінці осені росіяни почали зіштовхуватися з проблемами зі зв’язком у FaceTime. Такі збої у Роскомнадзорі називають «боротьбою з шахрайством». Також у грудні 2025 року Роскомнадзор обмежив роботу компанії Apple на території РФ для відео та телефонних дзвінків.

До списку «недружніх» країн Росія відносить 47 держав і територій. Йдеться про Євросоюз, США, Велику Британію, Швейцарію, Норвегію, Канаду, Австралію, Нову Зеландію, Японію, Південну Корею Україну та Чорногорію тощо.

Раніше «Главком» писав про те, що російська влада суттєво посилює контроль над інтернет-простором. З 1 березня 2026 року федеральний наглядовий орган «Роскомнадзор» отримає розширені повноваження, які дозволять йому блокувати вебсайти та навіть відключати російський сегмент мережі від глобального інтернету.

Також повідомлялося, що у першому регіоні РФ введено обмеження на мобільний інтернет до кінця війни. Влада країни заявляє, що це необхідно для «захисту об'єктів спеціального призначення», однак місцеві жителі скаржаться, що навіть дозволені ресурси не працюють. Зокрема, у регіоні немає доступу до важливих онлайн-сервісів, таких як портал державних послуг, банківські сервіси та інтернет-магазини.

Теги: росія путін інтернет росіяни

