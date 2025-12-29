Трамп прокоментував долю Донбасу

Трамп зауважив, що питання Донбасу ще не вирішене, але буде вирішене

Питання статусу Донбасу наразі залишається неврегульованим. Про це Трамп заявив на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго, пише «Главком».

Дональд Трамп підтвердив, що щодо долю українського Донбасу досі не визначено.

Зі свого боку Володимир Зеленський наголосив на незмінності своєї позиції: вирішальне слово у цих процесах має належати українському народу. Президент України пояснив, що загальнонаціональний референдум може бути застосований для затвердження будь-якого з аспектів мирного плану, а не лише територіальних питань. Водночас, він зауважив, що право приймати рішення також може залишитися за Верховною Радою.

«Ймовірно, мирний план треба буде затвердити в парламенті або на референдумі. Знаєте, було опитування, і 91% виступив за завершення цієї війни», – сказав своєю чергою Трамп та підкреслив, що для українського суспільства це болюче питання, адже йдеться про власну землю.

Також Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

Водночас, Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.