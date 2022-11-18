Санкції в дії: пів сотні літаків «Аерофлоту» простоюють через відсутність запчастин 

Літаки розбирають на запчастини: не вистачає предкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів та двигунів

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну приблизно 50 літаків російського «Аерофлоту» простоюють та не виконують польоти. Як повідомляє Telegram-канал Baza, фактично в простої – більше чверті авіапарку компанії країни-агресорки, при цьому частину літаків вже розібрали на запчастини.

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Як йдеться в повідомленні, зараз 25 бортів розбирають: знімають справні частини та переставляють на інші літаки.

«Ще 18 бортів на техобслуговуванні та чекають на ремонт. Щоправда, чекати вони можуть довго – у «Аерофлоту» не вистачає предкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів та двигунів», – йдеться в повідомленні.

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Також уточнюється, що є проблема з гальмівними пристроями: на складі авіакомпанії лише по кілька подібних деталей для різних типів літаків.

«Один з «Боїнгів-737», наприклад, стоїть на зберіганні через розлиту в багажному відділенні ртуть. Його європейський колега «Ейрбас-350» не може злітати та сідати через відсутність запасних коліс. Ще частину машин (чотири «Ейрбаси») передають лізингодавцю з 2020-2021 року, а три літаки з авіапарку просто заарештовані й не можуть виконувати польоти», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в умовах санкцій у Росії дедалі частіше виникають аварійні ситуації з літаками.

Нагадаємо, Європейський союз заморозив загалом €68 млрд російських активів, більшість яких перебувають у Бельгії.

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Раніше стало відомо, що російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 літаків і низку авіазапчастин, які вони орендували у західних компаній. Через це лізингові компанії подають страхові претензії на близько $10 млрд.

У березні російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє авіакомпаніям залишати іноземні літаки для використання на внутрішніх рейсах. За даними Cirium, наразі західним компаніям повернули лише близько 80 із 515 літаків, які орендувала Росія.

До слова, через санкції російські компанії перенесли терміни запуску як мінімум семи проєктів з модернізації теплових електростанцій (ТЕС) через проблеми з постачанням обладнання.