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Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї

Юрій Лящук
glavcom.ua
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
Захід не припинить постачання зброї в Україну
фото з відкритих джерел

Без західної зброї в Україні може повернутися ситуація початку конфлікту – з втраченими містами та загрозою захоплення Києва

Без озброєння від країн Заходу Україна ризикує знову втрачати свої міста і повернутися до ситуації початку військового конфлікту, розв’язаного Росією. Це своєю чергою означатиме поразку Заходу. Таку думку висловив військовий експерт і радник Офісу президента Олексій Арестович в розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, якщо країни Заходу припинять постачати Україні зброю, то росіяни продовжать атакувати, фронт стабілізується, після чого окупанти можуть захопити Бахмут, Соледар, Гуляйполе, будуть розвивати наступ на Запоріжжя і знову робитимуть спробу висадитися на Правий берег.

«Повернеться ситуація початку конфлікту. А на х**на було воювати?» – задав риторичне запитання Арестович.

У такій ситуації, вважає експерт, США та їхні союзники знову змушені будуть давати зброю, щоб Росія не захопила Київ та пів України, оскільки країни Заходу не можуть дозволити, щоб окупанти нав’язали мирний договір на умовах вже захоплених територій.

«Це означало би поразку Заходу. Це означало б, що можна порушити систему міжнародної безпеки, творцем і бенефіціаром якої є Захід, залишитися непокараними і зберегти за собою захоплені території», – резюмував він.

Раніше Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України.

Також американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Читайте також: Росія провалила всі цілі у війні з Україною – генерал Міллі
Теги: окупанти росія допомога ЗСУ зброя війна

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