«Ціною деградації власної економіки». Путін спрямує 40% бюджету Росії на 2026 рік на армію

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Витрати Путіна з державного бюджету на російську армію є рекордною з часів СРСР
фото: АР

ЦПД РНБО України: «Мир у плани кремля на найближчий рік не входять» 

 

Володимир Путін підписав бюджет РФ на 2026 рік, де 40% усіх витрат він спрямує на армію та силовий блок. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України, пише «Главком».

У повідомленні ДПЦ йдеться про те, що витрати Путіна з державного бюджету на російську армію є рекордною з часів СРСР та свідчить про те, що Росія не планує думати про мир у 2026 році. «Оскільки санкції обвалили доходи росії від нафти й газу, у бюджеті закладено величезний дефіцит – 1,6% ВВП. Щоб «заткнути дірки», кремль урізає соціальні програми – їх частка у бюджеті падає до 25%, це мінімум за 20 років», – повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Відомо, що російський диктатор також впроваджує нові податки для росіян, зокрема підвищує ПДВ до 22%, що ускладнить роботу малих бізнесів та створює нові збори для них. «Фактично платити за війну доведеться населенню росії – через податковий тиск і згортання соціальних послуг», – додали у ДПЦ.

Тож тактика Кремля нині демонструє переведення Росії на «рейки воєнного часу». Адже влада РФ сорочує всі можливі витрати на інші потреби країни та збільшує на армію та силовий апарт. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України зауважили, що бюджет РФ на 2026 рік підтверджує пріоритетність війни для Росії, яку вона продовжує вести проти України, «ціною деградації економіки та зубожіння росіян».

Раніше Главком писав про те, як президент України Володимир Зеленський розповів про масштаби російських атак за минулий тиждень. Ворог використав майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет.

Повідомлялося, що Росія наразі має достатньо засобів ураження для регулярних масованих атак на територію України. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що попри удари по об’єктах російського військово-промислового комплексу, потенціал РФ до ракетно-дронових атак зберігається. Особливо це актуально у холодний період року, коли ворог традиційно б’є по українській енергетиці.

