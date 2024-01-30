Сербія обмірковує над відновленням обов'язкового військового призову

Військова служба у Сербії може тривати 90 або 100 днів, або 110 днів

Президент Сербії Александар Вучич вважає, «якщо у вас немає армії, у вас немає країни»

Сербія розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби з огляду на напруженість на Балканах та в інших країнах Європи. Про це повідомляє AP.

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Президент Александар Вучич заявив, що вище армійське командування надало йому «сильну аргументацію» на користь відновлення обов'язкового призову, який був призупинений у 2011 році з метою професіоналізації збройних сил.

Вучич не уточнив, коли призов повернеться. Він сказав, що національний парламент, в якому домінують його союзники, проголосує за цю пропозицію, яка з'явилася після тривалої кампанії націоналістів на її підтримку.

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«Ми нікому не погрожуємо. Сьогодні, якщо у вас немає армії, у вас немає країни», – сказав Вучич, оглядаючи виставку військової техніки після зустрічі з командирами.

«Ми побачимо, чи триватиме вона (військова служба – «Главком») 90 або 100 днів, або, можливо, 110 днів. А також коли вона буде запроваджена і як будуть виконані фінансові та логістичні припущення», – сказав Вучич журналістам.

Опозиційні політики та інші критики законопроєкту ставлять під сумнів логіку нарощування військового потенціалу, коли Сербія майже повністю оточена країнами-членами НАТО, які мають переважаючу вогневу міць у разі конфлікту. Існують також побоювання, що уряд не зможе оплатити витрати на утримання більшої армії.

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня 2023 року, ввечері у Белграді розпочався мітинг із вимогою скасувати підсумки парламентських виборів, на яких перемогла правляча «Сербська прогресивна партія» (СПП) президента Олександра Вучича.