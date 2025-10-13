69% опитаних телефоном на території РФ респондентів визнали, що їхня купівельна спроможність зменшилася

Росіяни відчувають падіння купівельної спроможності та зростання цін, хоча офіційні соцопитування демонструють «позитивну картину». Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

За словами Олександра Шульги, їхні опитування від 2022 року показують реальний стан справ у РФ, відмінний від даних прокремлівських соцслужб.

«Якщо ми спитаємо: «Як ви вважаєте, чи рухається Росія в правильному напрямку?», то отримаємо відповіді такі самі, як і соціологічні компанії, зареєстровані в РФ: 75% скажуть, що країна рухається у правильному напрямку», – додав Шульга.

Соціологи натомість цікавляться тим, що турбує росіян щодня: зростання цін, купівельна спроможність та побутові проблеми. У 2025 році 78% опитаних помітили підвищення цін у магазинах, а 69% відзначили зменшення власної купівельної спроможності. При цьому близько 70% впевнені, що їхні можливості придбати товари та послуги зменшаться й наступного року.

«Ми питаємо начебто про інше. Наприклад: «Скажіть, ви помітили зростання цін у магазинах?». У 2025 році 78% відповіли, що так, однозначно побачили, як зросли ціни. «А ваша купівельна спроможність за останні шість місяців збільшилася чи зменшилися? залишилися на тому ж рівні?». 69% відповіли: зменшилася. Наступне питання: «Як ви думаєте, у наступному році ваші купівельні можливості зростуть, зменшаться, залишаться такими самими?» – І близько 70% росіян впевнені: зменшаться», –сказав Шульга.

За словами Шульги, порівняння таких відповідей із даними прокремлівських соціологів дозволяє зрозуміти реальну економічну ситуацію в країні, яка суттєво відрізняється від офіційно оголошуваної.

Нагадаємо, що Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії, проводить телефонні опитування серед росіян, щоб дізнатися про їхні буденні проблеми, економічну ситуацію та ставлення до війни. Дані показують реальні настрої населення, на відміну від офіційних прокремлівських соцопитувань. Це дослідження допомагає Україні розуміти процеси всередині РФ та планувати стратегію на майбутнє.





