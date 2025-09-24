США готові повністю замістити поставки російського газу і нафти в Європу

Райт заявив, що у США є необхідні потужності для задоволення потреб Європи

Міністр енергетики США: Порядок денний президента Трампа – мир

Сполучені Штати заявили про готовність повністю замінити поставки російського газу та нафти до Європи. Європейських лідерів уже поінформували про такі можливості. Про це в ефірі Fox News заявив міністр енергетики США Кріс Райт, передає «Главком».

«У Європі вживають заходів щодо заміщення російських енергоресурсів. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. США готові вже сьогодні заміщати весь російський газ, що надходить до Європи, а також усі російські нафтопродукти», – наголосив Райт.

За словами представника США, протягом шести днів він провів зустрічі з керівниками європейських країн, щоб запевнити їх у наявності достатніх ресурсів для забезпечення енергетичних потреб Європи.

«Порядок денний президента Трампа – мир. А для досягнення миру необхідно впливати на Путіна», – підсумував міністр.

Нагадаємо, прем'єр Болгарії Росен Желязков на Генасамблеї ООН заявив, що його країна розірве контракти на використання та транзит російського природного газу наступного року, а повний вихід з російського газового ринку заплановано на 2028 рік.

До слова, уряд Естонії ухвалив рішення повністю заборонити імпорт природного газу з РФ з 2026 року. Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії.

Як відомо, Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.