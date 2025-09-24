Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США готові повністю замістити поставки російського газу і нафти в Європу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
США готові повністю замістити поставки російського газу і нафти в Європу
Райт заявив, що у США є необхідні потужності для задоволення потреб Європи
фото: скриншот з відео

Міністр енергетики США: Порядок денний президента Трампа – мир

Сполучені Штати заявили про готовність повністю замінити поставки російського газу та нафти до Європи. Європейських лідерів уже поінформували про такі можливості. Про це в ефірі Fox News заявив міністр енергетики США Кріс Райт, передає «Главком».

«У Європі вживають заходів щодо заміщення російських енергоресурсів. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. США готові вже сьогодні заміщати весь російський газ, що надходить до Європи, а також усі російські нафтопродукти», – наголосив Райт.

За словами представника США, протягом шести днів він провів зустрічі з керівниками європейських країн, щоб запевнити їх у наявності достатніх ресурсів для забезпечення енергетичних потреб Європи.

«Порядок денний президента Трампа – мир. А для досягнення миру необхідно впливати на Путіна», – підсумував міністр.

Нагадаємо, прем'єр Болгарії Росен Желязков на Генасамблеї ООН заявив, що його країна розірве контракти на використання та транзит російського природного газу наступного року, а повний вихід з російського газового ринку заплановано на 2028 рік.

До слова, уряд Естонії ухвалив рішення повністю заборонити імпорт природного газу з РФ з 2026 року. Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії.

Як відомо, Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.

Читайте також:

Теги: США Європа газ нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські дрони дедалі частіше атакують дороги та цивільний транспорт
Росія змінила тактику війни: аналіз The Wall Street Journal
22 вересня, 08:18
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11193 танки
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
21 вересня, 08:12
Москва докладає зусиль, щоб домогтися відновлення двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами
ISW пояснив, як Кремль намагається маніпулювати адміністрацією Трампа
19 вересня, 09:54
Президент США намагається домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з китайським лідером
Трамп заблокував $400 млн військової допомоги Тайваню через потенційну угоду з Китаєм – WP
19 вересня, 07:48
Якщо не зупинити Росію в Україні, доведеться робити це в Молдові чи в одній із країн Балтії, переконаний Бернс
Духовний радник Трампа розповів про нову «вісь зла», яка формується у світі
14 вересня, 19:51
Чехія засуджує злочинні дії Російської Федерації
Сенат Чехії ухвалив резолюцію про насильницьку асиміляцію українців на тимчасово окупованих територіях
2 вересня, 20:52
Іноземцев розкрив детальну структуру військових витрат РФ
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
1 вересня, 22:12
Угода про копалини. Глава Держаудитслужби розповіла, як буде контролюватися робота україно-американського фонду
Угода про копалини. Глава Держаудитслужби розповіла, як буде контролюватися робота україно-американського фонду
27 серпня, 12:12
Переговори велися під час візиту Віткоффа до Москви, а також під час зустрічі на Алясці
США та Росія кулуарно обговорювали енергетичні угоди для припинення війни – Reuters
26 серпня, 10:18

Економіка

США готові повністю замістити поставки російського газу і нафти в Європу
США готові повністю замістити поставки російського газу і нафти в Європу
ЄС профінансує шкільні обіди в Україні майже на €200 млн
ЄС профінансує шкільні обіди в Україні майже на €200 млн
Уряд Росії анонсував підвищення податків
Уряд Росії анонсував підвищення податків
Імпорт української агропродукції. Словаччина та Польща вимагають від ЄС компенсації
Імпорт української агропродукції. Словаччина та Польща вимагають від ЄС компенсації
Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Трампа про здатність України відвоювати всі території
Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Трампа про здатність України відвоювати всі території
Американська компанія ExxonMobil та «Роснефть» укладають угоду щодо збитків – Reuters
Американська компанія ExxonMobil та «Роснефть» укладають угоду щодо збитків – Reuters

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua