The Sun розповів, скільки грошей втратила РФ через атаки України по нафтогазових об’єктах

До початку повномасштабного вторгнення експорт енергоресурсів забезпечував 40% бюджету РФ

Україна завдала Росії значних збитків, атакуючи об’єкти нафтогазової промисловості. За оцінками британського таблоїду The Sun, втрати становлять близько $100 млрд, передає «Главком».

Видання зазначає, що удари безпілотників дальньої дії по інфраструктурі нафти й газу стали частиною цілеспрямованої кампанії, яка б’є по «серцю» російської економіки.

Експерт із військової розвідки Філіп Інгрем підкреслив, що атаки не лише створюють проблеми у повсякденному житті росіян, а й можуть спровокувати серйозний дефіцит палива. Це, на його думку, чинить сильний тиск на здатність Кремля вести війну проти України.

«Дрони дальнього радіусу дії, що долають понад 1000 км, перетворюють велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум’їв», – наголосив експерт.

Він додав, що удари по нафтопереробних заводах фактично скорочують доходи Кремля, адже до початку повномасштабного вторгнення експорт енергоресурсів забезпечував 40% бюджету РФ, а нині, попри санкції, досі складає близько 30%.

Інгрем також припустив, що успіхи України могли стати можливими завдяки допомозі західних партнерів та інсайдерів, які допомогли визначити найуразливіші елементи об’єктів.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та Куйбишевський НПЗ у Самарській області.

У ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки.

За інформацією джерел видання, пошкоджень зазнали дві основні установки первинної переробки – ЕЛД-4 та ЕЛД-5, кожна потужністю 70 000 барелів на добу. Також пошкоджено деякі вторинні установки.

Загальна потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік.