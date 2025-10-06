Прихильниця Путіна гімнастка Крамаренко має намір отримати нейтральний статус

Крамаренко вітала диктатора Путіна з днем народження

Російська гімнастка Лала Крамаренко заявила, що розраховує отримати нейтральний статус для виступу на міжнародних змаганнях. Про це інформує «Главком».

«В принципі, все добре, відновлення йде повним ходом. Сподіваюся, що скоро вдасться повернутись. Я зараз потихеньку виступаю на концертах, якщо вийде, то цього року почну виступати на змаганнях. Безумовно, я розраховую, що коли повернуся до зали, вдасться поїхати, отримати нейтральний статус, поки його немає. Але сподіваюся, що найближчим часом буде», – сказала Крамаренко

7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Крамаренко взяли:

олімпійська чемпіонка Аліна Загітова

семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина

дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян

триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».