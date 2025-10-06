Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Прихильниця Путіна гімнастка Крамаренко має намір отримати нейтральний статус

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прихильниця Путіна гімнастка Крамаренко має намір отримати нейтральний статус
7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео

Крамаренко вітала диктатора Путіна з днем народження

Російська гімнастка Лала Крамаренко заявила, що розраховує отримати нейтральний статус для виступу на міжнародних змаганнях. Про це інформує «Главком».

«В принципі, все добре, відновлення йде повним ходом. Сподіваюся, що скоро вдасться повернутись. Я зараз потихеньку виступаю на концертах, якщо вийде, то цього року почну виступати на змаганнях. Безумовно, я розраховую, що коли повернуся до зали, вдасться поїхати, отримати нейтральний статус, поки його немає. Але сподіваюся, що найближчим часом буде», – сказала Крамаренко

7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Участь в зйомках пропагандистського відео крім Крамаренко взяли:

  • олімпійська чемпіонка Аліна Загітова
  • семиразова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина
  • дворазова олімпійська чемпіонка Яна Єгорян
  • триразова олімпійська чемпіонка Олександра Пацкевич

Ініціатором створення відео була організація «Здоровое отечество». Вона перебуває під санкціями України, бо бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: росія художня гімнастика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дініяр Білялетдінов у серпні 2009 року перейшов із «Локомотива» до «Евертона», де провів 77 матчів і забив дев'ять голів
Ексфутболіст збірної Росії поскаржився на життя в Англії
1 жовтня, 13:39
Матч Україна – Португалія можна буде переглянути на Megogo
Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу
29 вересня, 13:17
Росія щодоби запускає по Україні сотні дронів «Шахед» із термобаричними зарядами. Щодня руйнування і жертви серед цивільного населення
НАТО, США, Україна. У кого є ефективне рішення проти російських «Шахедів»?
22 вересня, 15:00
«Тіньовий флот» нафтових танкерів розширився після низки західних санкцій проти РФ
Кожен шостий танкер у світі входить до «тіньового флоту» Росії – NYT
22 вересня, 06:16
За словами глави МЗС Естонії, наразі дозволено закуповувати та імпортувати газ з Росії, якщо він не використовується в розподільчій мережі
Естонія остаточно забороняє імпорт російського газу
18 вересня, 20:43
Родини полонених та зниклих безвісті ладні йти на контакт з кожним незнайомцем, який дає їм хоч крихту надії
«Добрі люди» з… ФСБ. Як росіяни вербують родичів полонених та зниклих безвісті
17 вересня, 10:25
Тривалість польоту МіГ-31 становила близько чотирьох годин
Військові навчання над Баренцовим морем: Росія відпрацювала удари «Кинджалами» по НАТО
13 вересня, 21:40
Зеленський укотре закликав союзників посилити санкції проти Росії
«Це розширення війни». Зеленський відреагував на дрони у повітряному просторі країн НАТО
13 вересня, 20:51
Сефершаєв не візьме участі у головному старті року
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
13 вересня, 20:31

Новини

Ястремська знялася з гри першого кола турніру WTA 1000 в Ухані
Ястремська знялася з гри першого кола турніру WTA 1000 в Ухані
Прихильниця Путіна гімнастка Крамаренко має намір отримати нейтральний статус
Прихильниця Путіна гімнастка Крамаренко має намір отримати нейтральний статус
Вікенд легіонерів збірної України з футболу: голи Зубкова, Ваната й Сватка
Вікенд легіонерів збірної України з футболу: голи Зубкова, Ваната й Сватка
Дубнюк набрала 16 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
Дубнюк набрала 16 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
Сухопалова здобула срібло чемпіонату Європи з маунтинбайку
Сухопалова здобула срібло чемпіонату Європи з маунтинбайку
Капітан збірної України з баскетболу Пустовий розпочав новий сезон в Іспанії
Капітан збірної України з баскетболу Пустовий розпочав новий сезон в Іспанії

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua