Путін знайшов нову посаду Патрушеву

Російський диктатор має ще вісьмох помічників

Російський диктатор Володимир Путін призначив колишнього секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева своїм помічником. Про це повідомляють росЗМІ.

Також зазначається, що окрім Патрушева помічником Путіна став Олексій Дюмін, який обіймав з 2016 року посаду губернатора Тульської області.

Обидва чиновники вважаються близькими соратниками Путіна, Патрушев був його заступником в Адміністрації президента РФ наприкінці 1990-х, а потім у ФСБ. Дюмін з першого президентського терміну Путіна працював у його охороні.

Російський диктатор має ще вісьмох помічників.

Раніше повідомлялося, що президент Росії зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева. Зазначається, що Патрушева звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Микола Патрушев перебував на своїй посаді рівно 16 років – він був призначений ще президентом РФ Дмитром Медведєвим 12 травня 2008 року. До цього він з 1999 року очолював ФСБ.

Також речник президента РФ Дмитро Пєсков пояснив, чим займатимуться новопризначені посадовці. Зокрема, Патрушев буде причетний до кораблебудування та матиме «інші функції». Про які саме функції ідеться, Пєсков не уточнив.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

Натомість Шойгу став секретарем Ради безпеки РФ замість Миколи Патрушева.