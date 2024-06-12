Суд у Молдові відкрив судовий процес над очільницею Гагаузії Євгенією Гуцул, яку звинувачують у проросійськості

США звинувачують Гуцул у тому, що вона хоче «підірвати і дестабілізувати Молдову»

Державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначає Держдеп, Євгенія Гуцул відіграє безпосередню та активну роль у корупційній діяльності мережі «Шор», зокрема сприяла ввезенню готівки з Росії, її незаконному приховуванні та використанні цих коштів на користь політичних проєктів олігарха.

Державний департамент підкреслив, що Гуцул була обрана башканом Гагаузії на виборах, які характеризувались «значними ознаками фальсифікацій, зокрема підкупом виборців та значним незаконним, незадекларованим фінансуванням виборчої кампанії з-за кордону».

«Замість того, щоб служити народу Гагаузії та решті Молдови, Гуцул послідовно ставить на перше місце особисті інтереси «Шор» та інтереси Кремля, намагаючись підірвати і дестабілізувати Молдову», – наголошує Держдеп США.

Нагадаємо, суд у Молдові відкрив судовий процес над очільницею Гагаузії Євгенією Гуцул, яку звинувачують у проросійськості та спрямуванні російських коштів на фінансування партії «Шор».

Раніше Антикорупційна прокуратура Молдови повідомила про завершення розслідування щодо башкана Гагаузії та голови офісу неконституційної партії «Шор» Євгенії Гуцул.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.

Крім того, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу.

До слова, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева. До слова, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.