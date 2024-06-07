Остін пояснив, чим важливе зняття обмежень із ЗСУ на використання зброї США

Ллойд Остін: «Ми надали Україні можливість вести вогонь у відповідь, стріляти у відповідь по російських військах»

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував наданий США Києву обмежений дозвіл завдавати ударів по російські території американськими боєприпасами. Про це чиновник сказав в інтерв'ю CNN.

За словами очільника Пентагону, це буде «дуже, дуже корисною для українців у майбутньому».

«Ми надали Україні можливість вести вогонь у відповідь, стріляти у відповідь по російських військах, які стріляють по них, і мати можливість знищувати їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях», – заявив голова міноборони США.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як повідомлялося, Білий дім уточнив цілі, по яких Україна може бити американською зброєю на території РФ.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити. Про це Associated Press повідомив посадовець однієї з країн Заходу на умовах анонімності.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена планує анонсувати на цьому тижні новий пакет військової допомоги Україні на суму $225 млн.

До цього, 24 травня, Сполучені Штати виділили Україні нову партію допомоги на суму $275 млн. Зазначається, що в рамках військових поставок Києву будуть передані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, та AT-4, протитанкові міни, комплекти хімічного, біологічного та радіаційного захисту, а також шоломи та бронежилети.