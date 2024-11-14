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Євросоюз заборонив танкерам з російською нафтою заходити до Ла-Маншу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Євросоюз заборонив танкерам з російською нафтою заходити до Ла-Маншу
Європарламент ввів нову заборону для танкерів з Росії
фото із відкритих джерел

Європарламент ухвалив резолюцію про заборону танкерам із нафтою з Росії входити до протоки Ла-Манш

Європарламент на сесії в Брюсселі ухвалив резолюцію, щодо закриття спільно з Великою Британією протоки Ла-Манш для танкерів з російською нафтою, незалежно від того, під яким прапором вони йдуть. Заходи є продовженням рішення Британії минулого місяця розпочати жорсткі заходи проти танкерів, які проходять через протоку.

«Європарламент закликає країни ЄС у тісній співпраці з Великою Британією до заходів щодо заборони цим танкерам входу до Ла-Маншу», – йдеться у документі.

Європарламент також має намір закликати інші країни світу, які контролюють протоки, вжити власних заходів для обмеження руху суден із російською нафтою.

Європарламент закликає також терміново розробити адміністративні механізми контролю за перевезеннями нафти, використовувати для стеження за танкерами з російською нафтою «супутники та безпілотники», а також дозволити проводити інспекції «підозрілих суден» у морі.

Інші пропозиції в проєкті резолюції Європарламенту традиційні, адже там містяться заклики ввести проти цих танкерів усі можливі види санкцій. Зокрема на операторів, страхові компанії, які обслуговують ці судна банки». Євродепутати хочуть вжити «дипломатичних заходів» проти держав, під прапорами яких ходять танкери з російською нафтою.

У документі наголошується, що «Євросоюз і країни Групи семи запровадили цінову стелю на російську сиру нафту та нафтопродукти з метою збереження світових постачань нафти та обмеження доходів Росії».

Європарламент стверджує, що інші країни, проти яких запроваджувалися нафтові санкції, такі як Венесуела, Іран та КНДР, також використали «тіньові танкери», проте дії Росії «вийшли на принципово новий рівень». Європарламент вважає, що у перевезенні російської нафти задіяно до 600 суден.

Нагадаємо, Німеччина заборонила портам приймати танкери з російським газом. Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним терміналам відмовлятися від постачань зрідженого природного газу (ЗПГ) з Росії. 

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Теги: росія нафтопродукти Німеччина санкції Європарламент Європа Венесуела обмеження

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