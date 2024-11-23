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Болгарський олігарх, що перебуває під санкціями США, отримав відзнаку від України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Болгарський олігарх, що перебуває під санкціями США, отримав відзнаку від України
Делян Пеєвський отримав медаль «За особливі заслуги перед українським народом»
фото: Bgnes

Вручення медалі Пеєвському викликало обурення болгарський медіа

Делян Пеєвський, провідний політик і найвпливовіший олігарх Болгарії був нагороджений медаллю «За особливі заслуги перед українським народом» від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Відзнаку вручила надзвичайний і повноважний посол України в Болгарії Олеся Ілащук.

Вручення медалі Пеєвському викликало обурення болгарський медіа. Адже США звинуватили чоловік в корупції та він знаходиться під санкціями згідно «закону Магнітського». До того ж нагородження олігарха відбулося у той час, коли опозиція звинуватила Пеєвського у масовому скуповуванні голосів виборців під час нещодавніх позачергових виборів.

DW зауважує, що є два можливі пояснення того, що Делян Пеєвський отримав відзнаку. Зазначається, що це може бути стандартною процедурою, як пояснює українська заступниця посла в Болгарії Анна Тертична. Тобто це жест подяки «лідерам ключових політичних парламентських сил у Болгарії, які послідовно підтримують рішення на підтримку України в умовах російської агресії».

До того ж в січні 2024 року президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції подякував Деляну Пеєвському за рішення їхніх парламентських груп на підтримку України. На той час Пеєвський ще не був співголовою ДПС, але очолював парламентську групу.

«Друге можливе пояснення слід шукати в терміні «підтримка України». Чи йдеться лише про політичну підтримку, як це виглядає на перший погляд? Або ж пан Пеєвський має певну (фінансову?) участь у допомозі, яку Болгарія надавала Україні, особливо в перші місяці після вторгнення російських військ, забезпечуючи пальне, зброю та боєприпаси?», – зауважує видання.

DW зауважує, що гіпотеза про те, що Делян Пеєвський підтримував Україну власними коштами, виглядає сумнівною. Якби це було так, він би вже давно заявив про свій внесок публічно. Ба більше, такі дії могли б стати його аргументом для звернення до Держдепу США із проханням викреслити його зі списку санкцій за законом «Магнітського».

Експерти припускають, що останні кроки Пеєвського, включно з отриманням нагород, є спробою зміцнити свій міжнародний авторитет і домогтися зняття санкцій. Його активність в «євроатлантичному» напрямку сприймається як частина цієї стратегії.

До слова, опозиційні партії Болгарії вимагають розслідування ймовірних фальсифікацій на нещодавніх виборах, вказуючи на партію олігарха Деляна Пеєвського. Більшість провідних партій Болгарії закликають до перерахунку голосів на дострокових виборах у жовтні через побоювання, що фальсифікація бюлетенів вплинула на результати виборів. Правоцентристська партія ГЄРБ здобула перемогу, отримавши 26,3% голосів виборців. 

Теги: Болгарія санкції Україна Верховна Рада посол посольство Руслан Стефанчук

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