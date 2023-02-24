Війна РФ проти України: Пентагон прогнозує зміну динаміки на полі бою

Остін запевнив, що США залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно

Ллойд Остін розповів, що сприятиме зміні динаміки на полі бою в Україні

У Сполучених Штатах Америки переконані, що надання Україні зброї, а також підготовка військових змінить динаміку на полі бою. Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв'ю телеканалу CNN.

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«Ми навчаємо та споряджаємо кілька механізованих піхотних бригад – це достатньо серйозні спроможності», – сказав посадовець.

За словами Остіна, також поставляється додаткова артилерія.

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«Тож, вони матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати, і я думаю, що це створить іншу динаміку», – підкреслив глава Пентагону.

Водночас Остін підтвердив послідовну позицію адміністрації, що Сполучені Штати залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.

«Допоки Україна продовжує проводити операції та докладати зусиль, щоби повернути свою суверенну територію, ми будемо з ними», – додав Остін.

До слова, Сполученим Штатам Америки може знадобитися більше року, щоб доставити обіцяні танки M1 Abrams в Україну, а відповідні плани все ще розробляються.

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За даними ЗМІ, США передають Україні бомбу далекого радіусу дії з GPS-наведенням виробництва Boeing, яка здатна вражати цілі на відстані до 72 км.