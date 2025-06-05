Пентагон відправив на Близький Схід частини ракет, які мала отримати Україна – WSJ

Українські захисники використовували підривники ракет для відбиття атак російських безпілотників

Міністр оборони США Піт Гегсет вирішив перенаправити підривники ракет ближньої дії, які були призначені Україні, до американських військових на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, йдеться про спеціальні підривники для ракет із лазерним наведенням класу «земля-повітря», які збройні сили США модифікували для використання з винищувачів F-15E. Українські військові активно застосовували ці ракети для знищення російських безпілотників, і рішення про їхню передачу Україні було ухвалене ще за адміністрації президента Джо Байдена. Однак міністр оборони все ж вирішив посилити позиції США на Близькому Сході.

Як зазначає WSJ, Пентагон готується до можливого загострення конфлікту з Іраном або до відновлення бойових дій проти проіранських сил у Ємені, зокрема хуситів. У цьому контексті підривники можуть відіграти важливу роль у забезпеченні безпеки американських підрозділів у регіоні.

Також Гегсет дав зрозуміти, що США поступово передаватимуть лідерство в питанні військової допомоги Україні європейським союзникам. За його словами, для Пентагону головним стратегічним напрямом стає західна частина Тихого океану.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відмовилися надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки так званих «сил заспокоєння», які Велика Британія та Франція планують розгорнути в повоєнній Україні.

Як повідомлялося, американські чиновники вважають, що Російська Федерація обовʼязково відповість на українську спецоперацію «Павутина». Окупаційна армія може запустити по Україні балістичні ракети, зокрема «Орєшнік». Так, Москва може відновити масовані удари безпілотників по цивільних об'єктах, завдати удару по енергомережі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності.

До слова, за оцінками Головного управління розвідки, станом на середину травня 2025 року Російська Федерація мала майже 600 балістичних ракет «Іскандер-М», понад 100 ракет типу «Кинджал» і близько 400 крилатих ракет «Калібр».