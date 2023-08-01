США спостерігають ознаки, що Росія готова повернутися до переговорів щодо зернової угоди

У США зазначили, що якщо Росія хоче відновити експорт своїх добрив, то їй доведеться відновити свою участь у зерновій угоді

Сполучені Штати Америки мають інформацію про готовність Росії повернутися до переговорів щодо зернової угоди. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Reuters.

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За словами Лінди Томас-Грінфілд, якщо Росія має намір відновити експорт добрив та полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у зерновій угоді.

«Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді», - додала дипломат, не повідомляючи додаткових подробиць.

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Раніше повідомлялося, що Ізраїльське суховантажне судно Ams1 зуміло подолати Чорне море та увійти в українську гілку річки Дунай 31 липня. Його прикривав американський бойовий літак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у п’ятницю, що дозвіл Росії на безкоштовне надання зерна Африці не є вірним шляхом виходу з кризи, спричиненої виходом РФ із зернової угоди.

Також президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити Чорноморську зернову ініціативу.

До слова, на окупованій частині Запорізької області активно ведеться збирання врожаю. Більшу частину зернових окупанти одразу ж вивозять до анексованого Криму.