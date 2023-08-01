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США спостерігають ознаки, що Росія готова повернутися до переговорів щодо зернової угоди

Діана Гасюк
glavcom.ua
США спостерігають ознаки, що Росія готова повернутися до переговорів щодо зернової угоди
США спостерігають ознаки, що Росія готова до переговорів щодо зернової угоди
фото з відкритих джерел

У США зазначили, що  якщо Росія хоче відновити експорт своїх добрив, то їй доведеться відновити свою участь у зерновій угоді

Сполучені Штати Америки мають інформацію про готовність Росії повернутися до переговорів щодо зернової угоди. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Reuters.

За словами Лінди Томас-Грінфілд, якщо Росія має намір відновити експорт добрив та полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у зерновій угоді.

«Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться насправді», - додала дипломат, не повідомляючи додаткових подробиць.

Раніше повідомлялося, що Ізраїльське суховантажне судно Ams1 зуміло подолати Чорне море та увійти в українську гілку річки Дунай 31 липня. Його прикривав американський бойовий літак. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у п’ятницю, що дозвіл Росії на безкоштовне надання зерна Африці не є вірним шляхом виходу з кризи, спричиненої виходом РФ із зернової угоди.

Також президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити Чорноморську зернову ініціативу.

До слова, на окупованій частині Запорізької області активно ведеться збирання врожаю. Більшу частину зернових окупанти одразу ж вивозять до анексованого Криму.

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