Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ізраїльське судно першим прорвало російську блокаду Чорного моря

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїльське судно першим прорвало російську блокаду Чорного моря
фото з відкритих джерел

Ізраїльське суховантажне судно, ввійшло в українську гілку Дунаю, ігноруючи російські погрози

Ізраїльське суховантажне судно Ams1 зуміло подолати Чорне море та увійти в українську гілку річки Дунай 31 липня. Його прикривав американський бойовий літак. Про це повідомляє «Мілітарний».

У ніч на 30 липня, три цивільні кораблі - Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, походженням Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія відповідно, пройшли турецькі протоки. У їхньому пункті призначення вказана Україна.

Ізраїльське судно першим прорвало російську блокаду Чорного моря фото 1
фото: «Мілітарний»

В спробі знайти рішення щодо розблокування «зернового коридору», Ams1, ізраїльське суховантажне судно, ввійшло в українську гілку Дунаю, ігноруючи російські погрози. Це сталося після бомбардування Рені 25 липня й ізраїльське суховантажне судно першим прорвало російську блокаду Чорного моря. Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль відкрито повідомляв пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом.

Ізраїльське судно першим прорвало російську блокаду Чорного моря фото 2
фото: «Мілітарний»

Крім трьох вищезгаданих суден, слідують ще чотири, які або вже зупинились, або збираються найближчим часом встати на якірну стоянку на Дунаї. Прикриває їх з повітря американський протикорабельний літак P8, його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.

Водночас керівник проєкту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив, що станом на 21:40 за київським часом 31 липня на якірній стоянці на південний захід від острова Зміїний перебувають як мінімум 16 суден (на карті відмічені жовтим маркером). Ще кілька наразі на шляху від Босфору.

Ізраїльське судно першим прорвало російську блокаду Чорного моря фото 3

Раніше повідомлялося, що російські військові кораблі погрожують цивільним суднам у Чорному морі і кажуть не наближатися до портів України, порушуючи норми міжнародного морського права. 

Також російські загарбники нарощують присутність ракетоносіїв в Чорному морі

До слова, посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності у Чорному морі не дасть росіянам можливості заблокувати Україну. Однією з причин є побоювання військової конфронтації з країнами НАТО у цьому регіоні.

Читайте також: Зерновий коридор. Співпраця з Росією не має сенсу
Теги: Туреччина росія Чорне море Ізраїль Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Туреччині негативно сприймають Швецію у контексті вступу до НАТО
«НАТО – нездійсненна мрія»: турецький парламентар накинувся із критикою на Швецію
3 липня, 11:25
Олесь Друкач та Назар Лазур постраждали після російського обстрілу по Львову
Росія під час обстрілу Львова знищила квартиру журналістів 24 каналу
6 липня, 19:14
Банкова закликала ООН захистити українські порти від Росії
Банкова закликала ООН захистити українські порти від Росії
20 липня, 17:10
Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 29 квітня 1997 року
У світі ліквідовано всю хімічну зброю? Зроблено офіційну заяву
8 липня, 10:53
Юн Сок Йоль планує зустріч із українським лідером
Президент Південної Кореї відвідав Бучу (фото)
15 липня, 11:48
Зеленський назвав прізвища бійців, які відзначилися на фронті
«Україна пишається вами»: Зеленський поіменно подякував воїнам
16 липня, 21:47
Лукашенко підписав закон, який ратифікує угоду з Росією
Путін і Лукашенко ратифікували угоду про спільні центри підготовки військових
17 липня, 21:56
Пригожин уперше після заколоту виступив перед «вагнерівцями» у Білорусі (відео)
Пригожин уперше після заколоту виступив перед «вагнерівцями» у Білорусі (відео)
19 липня, 16:40
Депутат Бундестагу закликав дати ЗСУ більше зброї, а не критикувати контрнаступ
Депутат Бундестагу закликав дати ЗСУ більше зброї, а не критикувати контрнаступ
26 липня, 08:18

Події в Україні

Хорватія виділила Україні 1 млн євро для розмінування земель
Хорватія виділила Україні 1 млн євро для розмінування земель
Ізраїльське судно першим прорвало російську блокаду Чорного моря
Ізраїльське судно першим прорвало російську блокаду Чорного моря
На Закарпатті зафіксовано землетрус
На Закарпатті зафіксовано землетрус
Таврійський напрямок: ЗСУ за добу знищили сім складів боєприпасів ворога
Таврійський напрямок: ЗСУ за добу знищили сім складів боєприпасів ворога
Обстріл Кривого Рога: Зеленський повідомив, звідки атакували росіяни
Обстріл Кривого Рога: Зеленський повідомив, звідки атакували росіяни
Замість лікування – на бенкет: нові подробиці «аскетичного» життя митрополита Павла
Замість лікування – на бенкет: нові подробиці «аскетичного» життя митрополита Павла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
55K
Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»
43K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
32K
Українець ховав на подвір'ї трофейний російський танк Т-80 (фото)
26K
Міносвіти вимагає вчителів повернути 6500 грн, виплачені за програмою «єПідтримка»
23K
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальйону «Вовки да Вінчі»

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту