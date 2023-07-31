Ізраїльське судно першим прорвало російську блокаду Чорного моря

Ізраїльське суховантажне судно, ввійшло в українську гілку Дунаю, ігноруючи російські погрози

Ізраїльське суховантажне судно Ams1 зуміло подолати Чорне море та увійти в українську гілку річки Дунай 31 липня. Його прикривав американський бойовий літак. Про це повідомляє «Мілітарний».

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У ніч на 30 липня, три цивільні кораблі - Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, походженням Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія відповідно, пройшли турецькі протоки. У їхньому пункті призначення вказана Україна.

В спробі знайти рішення щодо розблокування «зернового коридору», Ams1, ізраїльське суховантажне судно, ввійшло в українську гілку Дунаю, ігноруючи російські погрози. Це сталося після бомбардування Рені 25 липня й ізраїльське суховантажне судно першим прорвало російську блокаду Чорного моря. Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль відкрито повідомляв пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом.

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Крім трьох вищезгаданих суден, слідують ще чотири, які або вже зупинились, або збираються найближчим часом встати на якірну стоянку на Дунаї. Прикриває їх з повітря американський протикорабельний літак P8, його дозаправляють прямо в небі Румунії. Додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.

Водночас керівник проєкту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив, що станом на 21:40 за київським часом 31 липня на якірній стоянці на південний захід від острова Зміїний перебувають як мінімум 16 суден (на карті відмічені жовтим маркером). Ще кілька наразі на шляху від Босфору.

Раніше повідомлялося, що російські військові кораблі погрожують цивільним суднам у Чорному морі і кажуть не наближатися до портів України, порушуючи норми міжнародного морського права.

Також російські загарбники нарощують присутність ракетоносіїв в Чорному морі.

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До слова, посилення Чорноморським флотом РФ своєї присутності у Чорному морі не дасть росіянам можливості заблокувати Україну. Однією з причин є побоювання військової конфронтації з країнами НАТО у цьому регіоні.