Грузія вимагає від України видати членів уряду Саакашвілі
Згідно із заявою уряду Грузії, її громадяни, які перебувають у розшуку або засуджені за різні злочини, обіймають в Україні високі посади
Уряд Грузії висловив своє занепокоєння щодо перебування на посаді членів уряду Михайла Сакашвілі, які в Грузії вважаються злочинцями, та закликав видати їх. Про це повідомляє Грузія Online.
Йдеться про радника Генпрокурора України Зураба Адеішвілі та заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе.
У заяві наголошується, що владі України важливо і необхідно передати Грузії осіб, які нині обіймають високі посади в українській владі.
«На тлі візиту Зураба Адеішвілі у складі офіційної делегації України до ЄС і Федеративної Республіки Німеччина, ми хотіли б висловити нашу глибоку стурбованість і занепокоєння у зв'язку зі ставленням української влади до дружньої Україні країни – Грузії та грузинського народу», – йдеться у повідомленні.
В уряді наголосили, що Грузія впродовж останніх двох років підтримувала Україну у боротьбі з російською агресією, надавала гуманітарну допомогу та висловлювала солідарність. «На цьому тлі низка рішень української влади викликає жаль і глибоку стурбованість, які прямо суперечать традиційній дружбі, що встановилася між двома країнами та народами», – йдеться у заяві.
За їхніми словами, рішення української влади, такі як відкликання посла України в Грузії та видворення посла Грузії з України під некоректними приводами щодо перебування Саакашвілі в передсмертному стані, викликали стурбованість в Грузії.
Також, згідно із заявою уряду Грузії, її громадяни, які перебувають у розшуку або засуджені за різні злочини, обіймають в Україні високі посади.
«З огляду на це особливе занепокоєння викликає перебування Зураба Адеішвілі на посаді радника Генерального прокурора України, а також перебування на посаді заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе. Нагадаємо, що зазначені особи очолювали авторитарний режим попередньої влади Грузії, жертвами якого стали життя, здоров'я і благополуччя багатьох людей», - зазначили в уряді Грузії, назвавши дії України «спрямованими на штучне віддалення двох дружніх країн і народів один від одного».
У заяві наголошується, що насамперед Україні «важливо і необхідно передати Грузії злочинців, які зараз обіймають високі пости в українській владі». «Ми глибоко віримо, що які б рішення не ухвалювали політики, ніщо не похитне історичну дружбу між нашими країнами та народами», – йдеться в заяві уряду Грузії.
Раніше повідомлялося, у Києві група невідомих напала на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі у дворі його будинку. Перед побиттям злочинці запитали у Адеїшвілі його ім'я та прізвище, щоб не помилитися.
Нагадаємо, Спецслужби Грузії звинуватили Україну в підготовці держперевороту, одним з авторів плану нібито є заступник колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Георгій Лорткіпанідзе.
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