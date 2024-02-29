США звинуватили Грузію у поставках чипів до РФ в обхід санкцій: у Тбілісі відреагували

Сенатор-республіканець заявив, що американські чіпи опиняються у зброї РФ за участі Грузії та ще декількох країн

Грузія звернулася до Сполучених Штатів Америки щодо доказів постачання Росії чіпи в обхід санкцій. Відповідна заява на адресу країни пролунала на спеціальних слуханнях постійного підкомітету Сенату США з розслідувань при комітеті з внутрішньої безпеки, пише NewsGeorgia.

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Старший член підкомітету, сенатор-республіканець Рон Джонсон, висловив думку, що за допомогою Грузії та ще кількох країн американські мікросхеми потрапляють у російські системи озброєнь. Після цього Служба доходів міністерства фінансів Грузії звернулася до американських колег і зажадала роз'яснень, на підставі яких доказів були зроблені зазначені заяви з приводу Грузії.

«У разі існування конкретних доказів, просимо американську сторону поділитися ними з грузинською стороною», – йдеться в заяві.

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Водночас у міністерстві фінансів країни стверджують, що озвучена на слуханнях статистика торгівлі між Грузією та США «не відображає реальні дані». «Служба доходів ще раз заявляє, що Грузія повністю дотримується вимог, передбачених міжнародними санкціями, і працює за цим напрямом у координації з міжнародними партнерами», – сказано в заяві.

Зазначається, що 27 лютого постійний підкомітет Сенату США з розслідувань при комітеті з внутрішньої безпеки провів спеціальне слухання, щоб з'ясувати, як американські мікросхеми потрапляють у російські системи озброєнь.

Нагадаємо, минулого року Росія імпортувала передові американські та європейські чіпи на суму понад $1 млрд. Це сталося попри запроваджені країнами Заходу санкції. Засекречені дані російської митної служби, отримані агентством Bloomberg, показують, що більша частина імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року було вироблено американськими та європейськими компаніями.